La sélection compte un duo marocain… Mais combien de joueurs d’origine française ont trouvé le chemin des filets dans l’histoire de la Coupe du monde ?

L'attaquant congolais Yuan Wissa a inscrit son nom dans l'histoire de la Coupe du monde en devenant le plus jeune joueur né en France à marquer sous les couleurs d'une autre sélection.

Mercredi soir, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, il a inscrit l’égalisation pour la République démocratique du Congo face au Portugal, signant au passage le tout premier but d’une sélection africaine dans l’histoire de la compétition.

L’attaquant de Newcastle United rejoint ainsi le club très fermé des joueurs formés en France ayant brillé sous un autre maillot en Coupe du monde.

Selon le site spécialisé « Stats Foot », ils sont désormais seize dans ce cas, dont le duo marocain Romain Saïss et Khalid Boutaïb.

On y retrouve également des noms prestigieux tels que Gonzalo Higuaín avec l’Argentine, Jacques Fatton avec la Suisse, André Ayew avec le Ghana, ainsi que Sofiane Feghouli et Yacine Brahimi avec l’Algérie.

On y retrouve également Raphaël Guerreiro avec le Portugal, Jean-Charles Castelletto avec le Cameroun, ainsi que Wahbi Khazri et Dylan Bronn avec la Tunisie.

Côté sénégalais, Boulaye Dia, Kalidou Koulibaly, M’Baye Niang et Ibrahim M’Baye ont déjà fait trembler les filets en Coupe du monde bien qu’ils soient nés en France.

Ce bilan historique témoigne de l’influence considérable des communautés d’origine africaine et arabe en France, de nombreux joueurs ayant choisi de représenter leur pays d’origine sur la plus grande scène du football mondial.