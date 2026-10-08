La séance d'audience devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans l'affaire opposant le Maroc, le Sénégal et la Confédération africaine de football (CAF) a pris fin ce jeudi après-midi, environ 15 minutes avant l'horaire fixé par Mathieu Reeb, directeur général du Tribunal.

La séance avait débuté au siège du Tribunal, à Lausanne en Suisse, ce matin, en présence des représentants des trois parties : le Maroc, le Sénégal et la CAF.

Avant le début de la séance, le directeur du Tribunal avait indiqué dans ses déclarations qu'elle pourrait se prolonger jusqu'à 15 heures, heure locale (4 h à l'heure de La Mecque, 1 h à l'heure de Rabat), mais elle s'est achevée un peu plus tôt, selon ce qu'a rapporté la chaîne RMC française.

La même chaîne a précisé que la fin de la séance avant l'horaire prévu ne constituait aucun indice quant à la décision attendue du panel arbitral composé de trois arbitres.

Le flou demeure quant au sort de l'affaire, dans l'attente de la décision du Tribunal arbitral du sport concernant le recours déposé dans l'affaire de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Le Maroc garde le silence

Selon ce qu'a rapporté RMC, les représentants de la partie marocaine ont quitté le siège du Tribunal arbitral du sport à l'issue de la séance, sans faire la moindre déclaration aux médias, tandis que Abdoulaye Sow, secrétaire général de la Fédération sénégalaise, a révélé que « le Sénégal s'est bien défendu ».

Toutes les hypothèses restent ouvertes jusqu'à ce que la décision officielle du panel arbitral soit rendue.

Quand la décision finale peut-elle être rendue ?

Selon un communiqué antérieur du Tribunal international daté du 30 septembre dernier, et conformément aux déclarations du directeur du Tribunal ce matin, il est peu probable que la décision finale soit rendue aujourd'hui.

Mathieu Reeb, directeur général du Tribunal arbitral du sport, a confirmé ce matin que la décision dans cette affaire ne serait pas rendue dès la fin de la séance d'audience, précisant que le panel a besoin de temps pour étudier le dossier et préparer la décision ainsi que ses motifs juridiques.

Il a déclaré : « Notre objectif est de rendre la décision le plus rapidement possible après la séance d'audience. »

Et d'ajouter : « Je ne pense pas que la décision sera rendue aujourd'hui ou demain, et j'en suis presque certain, mais cela pourrait prendre quelques jours, voire quelques semaines, si les arbitres souhaitent préparer une décision complète incluant les motifs juridiques. »