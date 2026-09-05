La crise entourant l'Algérien Anis Hadj Moussa s'est intensifiée au sein du club de Feyenoord, après l'absence de l'attaquant lors de la rencontre face au NEC Nimègue, sur fond de sa volonté de rejoindre le championnat saoudien, à la suite d'une offre financière colossale reçue de l'un des clubs du Royaume durant le mercato estival.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », le club saoudien a relevé son offre à 37 millions d'euros pour s'attacher les services de Hadj Moussa, âgé de 24 ans, devenu l'un des éléments offensifs majeurs de Feyenoord depuis le départ du Japonais Ayase Ueda à Lille, à un moment où l'écart de salaire entre ce que perçoit actuellement le joueur et ce qui l'attend en Arabie saoudite apparaît comme un facteur déterminant dans sa détermination à effectuer le transfert.

Giovanni van Bronckhorst, l'entraîneur de Feyenoord, avait tenté de minimiser la crise avant la rencontre face à Nimègue, affirmant que le joueur n'avait pas manifesté de désir de partir. Toutefois, son absence lors du match a remis le dossier sur le devant de la scène avec force et a confirmé que l'avenir de l'attaquant faisait désormais l'objet de désaccords au sein du club.

Les données indiquent que van Bronckhorst s'est entretenu avec Hadj Moussa quelques heures avant le match et lui a signifié qu'il ne souhaitait pas le voir participer, après que le joueur eut maintenu sa position et son souhait de se rendre en Arabie saoudite pour finaliser son transfert.

On estime que des pressions familiales ont joué un rôle dans la position du joueur, notamment au regard de l'écart important entre l'offre financière qui l'attend dans le championnat saoudien et ce qu'il perçoit à Feyenoord. Le club néerlandais ne semble toutefois pas prêt à se séparer facilement de ses services.

Malgré une offre saoudienne portée à 37 millions d'euros, Feyenoord tient à obtenir une contrepartie financière plus importante avant d'accepter le départ du joueur, ce qui menace de laisser la crise ouverte au cours des prochains jours.

Alors que le désaccord persiste, il devient peu probable que Hadj Moussa participe avec Feyenoord à la rencontre attendue face au Barça, tandis que la poursuite du mercato estival en Arabie saoudite accorde au joueur et au club saoudien davantage de temps pour boucler l'opération, dans un climat d'incertitude quant à l'avenir de l'attaquant algérien avec la formation néerlandaise.