Erling Haaland continue d'affirmer son statut de l'un des attaquants les plus redoutables de la Premier League, non seulement de ses pieds mais aussi de sa tête, ses statistiques le plaçant en tête de la liste des buteurs de la tête depuis ses débuts avec Manchester City.

Haaland a permis à Manchester City de prendre l'avantage face à Coventry City, à la 26e minute de la rencontre entre les deux équipes qui se dispute actuellement à l'Etihad Stadium dans le cadre de la troisième journée.

Les statistiques du réseau Squawka ont révélé que Haaland est en tête de la liste des joueurs ayant marqué le plus de buts de la tête en Premier League depuis son arrivée à City lors de la saison 2022-2023, avec un total de 20 buts.

Ollie Watkins, l'ancienne star d'Aston Villa, transféré cet été à Al-Hilal, occupe la deuxième place avec 16 buts de la tête, suivi de Chris Wood avec 13 buts, tandis que Casemiro et Virgil van Dijk se partagent la quatrième place avec 11 buts chacun.

Haaland a débuté sa saison avec deux buts lors des deux premières journées de la Premier League, inscrivant un but dans chaque match face à Bournemouth et Crystal Palace respectivement, avant d'affronter Coventry lors de la troisième journée.