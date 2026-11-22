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Lorenzo Insigne fait encore la différence. Après 43 jours d’absence, l’attaquant de Frattamaggiore était de nouveau disponible pour la Sampdoria et a décidé du sort du match à domicile contre Benevento. Fort de la confiance de l’entraîneur Luca D'Angelo, le Napolitain a débuté titulaire aux côtés de Gennaro Tutino et a été décisif dans la victoire de la Sampdoria.

Un but de la tête, une passe décisive de grande classe et une victoire 3-1 sans appel qui a offert une troisième victoire consécutive aux Ligures, déjà vainqueurs de l’Entella et de Carrarese. Pas à pas, sous la houlette de leur nouvel entraîneur, la Sampdoria se relève avec 10 points pris lors de ses 5 premiers matchs sous ses ordres. Et elle peut désormais compter aussi sur les performances du Magnifique qui totalise déjà 4 buts en 6 matchs disputés jusqu’ici sous ses nouvelles couleurs.

Le numéro 10 a commenté sa prestation : « Ce but a suscité beaucoup d’émotions, devant notre tribune et avec mes enfants. Il nous le fallait, mais je suis surtout heureux des trois points, qui nous donnent beaucoup d’énergie. La route est longue, nous devons simplement garder les pieds sur terre et continuer ainsi ».

Après une blessure musculaire à la cuisse qui lui avait fait manquer cinq matchs, Insigne est revenu et s’est immédiatement fait remarquer. En peu de temps, et après son deuxième passage à Pescara, il a montré une nouvelle fois qu’il était un luxe pour la Serie B, prenant sur ses épaules un groupe jeune comme celui de la Sampdoria, désormais à quelques points de la zone des play-offs.

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Le champion d’Europe est pleinement investi dans ce projet, convaincu à 100 % et animé d’une envie renouvelée de faire la différence. Sa course pour retrouver ses enfants au bord du terrain, son leadership technique et émotionnel au service de la Sampdoria et le rêve de ramener un grand club comme celui-ci en Serie A : tout est possible avec un Lorenzo Insigne dans une telle forme.