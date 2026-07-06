La Sampdoria met la pression sur Insigne : une offre mirobolante pour le meneur de jeu napolitain

L’avenir de Lorenzo Insigne reste à définir. Pescara et son président Sebastiani n’ont pas abdiqué et espèrent que l’ancien champion de Naples et de Toronto, âgé de 35 ans, prolongera son aventure après ses 5 buts et 3 passes décisives en 13 matchs la saison dernière (janvier-juin). La fin de saison dernière, marquée par quelques tensions au sein du club du président Sebastiani, n’a pas encore scellé l’issue du dossier.





La Sampdoria s’est invitée dans le dossier depuis le week-end dernier en proposant un contrat d’un an, renouvelable pour une saison supplémentaire à 500 000 euros plus des primes. Une offre substantielle que l’attaquant a prise en compte, tout en gardant l’espoir d’un appel de Serie A, ce qui l’amène à demander un peu plus de temps.