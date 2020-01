La routine quotidienne de Cristiano Ronaldo: cinq siestes, six repas et beaucoup de poisson

La star de la Juventus et du Portugal aime manger jusqu'à six fois par jour, le poisson étant l'aliment de base de la diète du joueur de 34 ans.

L'une des clés du succès de Cristiano Ronaldo tout au long de sa carrière de footballeur a été ses habitudes alimentaires, dont les détails sont apparus ces derniers jours.

Leo Messi nostalgique de Cristiano Ronaldo

L'attaquant de la mange jusqu'à six fois par jour, du poisson - principalement de l'espadon, du thon et de la morue. C'est ce qui constite la base de son alimentation selon AS.

Cristiano consomme également beaucoup de poulet, dont la faible teneur en matières grasses et les niveaux élevés de protéines lui confèrent le statut de «super aliment» aux yeux du Portugais.

Deux déjeuners, deux dîners ...

Pour le petit déjeuner, une option privilégiée par Cristiano est le jambon et le fromage, accompagnés d'un yaourt faible en matière grasse .

En ce qui concerne les collations, l'ancienne star de et du apprécie le toast à l'avocat.

L'article continue ci-dessous

Le déjeuner numéro un est composé de poulet et de salade, tandis que le déjeuner numéro deux est consituté de poisson, comme du thon, avec de la salade, des œufs et des olives.

Pour le dîner, il a tendance à avoir de la viande ou du poisson, divisant parfois également son repas du soir en deux séances distinctes.

Le joueur de 34 ans, aime aussi dormir huit heures par nuit et faire plusieurs siestes par jour: parfois même cinq. Ceci, bien sûr, est combiné avec un travail très dur à l'entraînement et à la salle de gym, avec la natation et le pilates, deux activités qu'il pratique pendant son temps libre pour rester en forme à 100%.