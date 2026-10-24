La Roshn Saudi League a tranché la polémique autour de l'identité de l'auteur du but inscrit par le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, dans les filets d'Al-Fayha.

Al-Nassr s'est imposé face à Al-Fayha sur le score de 3-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes hier vendredi, au stade de la cité sportive d'Al-Majma'ah, pour la onzième journée de la Roshn League.

La rencontre a été marquée par le brio de Cristiano Ronaldo, qui a inscrit le deuxième but d'Al-Nassr à la 49e minute, après avoir dévié d'une tête dans les filets un centre envoyé par son compatriote João Félix sur un coup franc.

Toutefois, certains internautes des réseaux sociaux ont suscité la polémique, en estimant que le but avait été inscrit par un défenseur d'Al-Fayha contre son camp, et non par la star portugaise.

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Le journal « Arriyadiyah » a confirmé que la ligue saoudienne avait attribué le but à Ronaldo, et ne l'avait pas comptabilisé comme un but contre son camp d'un défenseur d'Al-Fayha, conformément au rapport de l'arbitre de la rencontre, Abdullah Al-Owaidan.

Le journal a précisé, citant une source au sein de la ligue de la Roshn League, que la ligue se fonde principalement sur le rapport de l'arbitre pour déterminer l'identité des buteurs, et non sur les sites et applications internationaux.

En cas de divergence avec le rapport de l'arbitre, l'affaire est soumise pour modification, et c'est la commission des arbitres qui prend la décision, mais cela ne s'est pas produit dans ce cas précis.

Ce but revêt une importance capitale pour le capitaine d'Al-Nassr, puisqu'il s'agit du 982e de sa carrière, ce qui le place à seulement 18 buts de devenir le premier joueur à atteindre la barre des 1 000 buts dans l'histoire du football.