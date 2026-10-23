Naples affronte la Roma, demain samedi, lors de la huitième journée du Championnat d'Italie, avec en toile de fond des chiffres et des statistiques marquants concernant les confrontations passées des deux équipes, ainsi que plusieurs indicateurs individuels des joueurs.

Selon le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques, Naples a fait match nul face à la Roma à 55 reprises en Serie A, pour 50 victoires et 53 défaites. Naples n'a enregistré davantage de matches nuls dans son histoire en première division que face au Torino, avec 56 nuls.

Naples n'a plus connu la défaite lors de ses 8 derniers matches disputés à domicile face à la Roma en Serie A, avec 4 victoires et 4 nuls.

L'équipe n'avait plus réalisé de série plus longue de matches sans défaite à domicile face à la Roma dans la compétition depuis la période comprise entre 1971 et 1982, lorsqu'elle avait disputé 11 matches consécutifs sans défaite, avec 10 victoires et un nul.

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Depuis l'adoption du système d'attribution de 3 points pour une victoire lors de la saison 1994-1995, aucune équipe n'a remporté plus de victoires à l'extérieur contre Naples en Serie A que l'Atalanta, qui compte 8 victoires, tandis que la Roma en a signé 7, soit le même nombre que la Fiorentina, la Juventus et la Lazio.

Pour autant, la Roma n'a plus remporté de match en championnat sur la pelouse de Naples depuis mars 2018, lorsqu'elle s'était imposée sur le score de 4-2.

Naples a perdu 3 de ses 7 premiers matches disputés en Serie A cette saison, pour 3 victoires et un nul.

La dernière fois que l'équipe avait concédé au moins 3 défaites lors des 7 premières journées remontait à la saison 2009-2010, lorsqu'elle avait perdu 4 matches, ce qui avait entraîné le limogeage de Roberto Donadoni après la septième journée, remplacé à la tête de l'équipe par Walter Mazzarri.

Naples a gardé sa cage inviolée lors de ses 2 derniers matches disputés à domicile en Serie A, mais il n'avait plus enchaîné 3 matches consécutifs sans encaisser de but au stade Diego Armando Maradona dans la compétition depuis la période comprise entre septembre et octobre 2021.

La Roma a cumulé 17 points en Serie A cette saison, avec 5 victoires et deux nuls, réalisant ainsi son meilleur départ après les 7 premières journées depuis la saison 2014-2015, lorsqu'elle avait récolté 18 points.

En cas de victoire de la Roma contre Naples, elle porterait son total à 20 points, égalant son troisième meilleur bilan après 8 matches dans l'histoire de ses participations à la compétition, derrière ses totaux de 21 points lors de la saison 2000-2001 et de 24 points lors de la saison 2013-2014.

La Roma a gardé sa cage inviolée lors de ses trois matches à l'extérieur en Serie A cette saison, et l'équipe n'avait jusqu'à présent gardé sa cage inviolée lors de ses 4 premiers matches à l'extérieur sur une même saison dans l'histoire de ses participations à la compétition qu'une seule fois, lors de la saison 2017-2018.

Grâce aux deux buts de Santiago Castro et Emanuele Lolli, le nombre de joueurs différents nés en 2004 ou après ayant marqué pour la Roma en Serie A cette saison est passé à 4 joueurs, aucune autre équipe n'ayant fait mieux, tandis que le Côme et Monza ont enregistré le même nombre.

Emanuele Lolli, pépite de la Roma, a disputé 5 matches comme titulaire en Serie A cette saison, à l'âge de 19 ans et 61 jours, et pourrait être titulaire pour la sixième fois à 19 ans et 68 jours.

« Opta » a souligné que, parmi les joueurs ayant disputé leur première apparition sous le régime du système d'attribution de 3 points pour une victoire, depuis la saison 1994-1995, seul Marquinhos a dépassé cet indicateur avec la Roma en première division à un âge plus jeune, lorsqu'il avait 18 ans et 181 jours.

La Roma est l'équipe face à laquelle Rasmus Højlund a joué le plus grand nombre de minutes en Serie A, avec 223 minutes, sans parvenir à marquer le moindre but.

Pour autant, la Roma reste la seule équipe face à laquelle l'attaquant danois a délivré plus d'une passe décisive dans la compétition, après avoir offert deux buts.



