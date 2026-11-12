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L’AS Rome a été sanctionnée par l’UEFA à la suite de scènes de violence impliquant ses supporters lors d’un récent déplacement européen en Angleterre. L’instance dirigeante lui a infligé une amende et une interdiction de déplacement avec sursis, alors que les inquiétudes grandissent à l’approche des prochains matches européens du club.

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Amendes et sanctions avec sursis

La Roma a été condamnée à une amende de 20 000 € par l’instance disciplinaire de l’UEFA après des affrontements entre ses supporters et la police à l’issue de son déplacement chez Manchester United en Ligue des champions, le 3 novembre. Mené de deux buts, Manchester United s’est imposé 3-2. Les incidents survenus après le match ont entraîné des sanctions de l’UEFA contre le club italien.

Au-delà de cette amende, l’instance dirigeante du football européen a également prononcé une sanction qui pourrait peser lourdement sur les supporters de la Roma en déplacement. L’UEFA a ordonné une restriction partielle du quota de billets attribués aux supporters visiteurs, qui passerait de 5 % à seulement 2,5 %. Cette mesure est toutefois assortie d’un sursis de deux ans et ne s’appliquera que si des incidents similaires se reproduisent.

Le déplacement chez le PSG classé à haut risque

Si la sanction avec sursis prononcée par l’UEFA reste en suspens, des difficultés logistiques se profilent déjà pour le prochain déplacement européen de la Roma. Le match de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, prévu le 25 novembre, a été officiellement classé à haut risque par les autorités françaises. Les spécialistes de la sécurité redoutent des tensions autour de la rencontre au Parc des Princes.

Les relations complexes entre plusieurs groupes ultras européens accentuent ces inquiétudes. Les supporters les plus fervents du PSG entretiennent des liens étroits, dans le cadre d’un jumelage, avec ceux de Naples, rivaux historiques des supporters de la Roma.

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Des incidents lors du dernier déplacement en France

Les autorités françaises se montrent particulièrement vigilantes au vu des événements survenus lors du dernier déplacement de la Roma dans le pays. À l’occasion d’un match de Ligue Europa contre Nice, 13 supporters de la Roma avaient été arrêtés après de violentes altercations.

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À titre préventif, le quota de billets réservé aux supporters de la Roma en déplacement a déjà été sensiblement réduit, passant de 2 376 à seulement 1 500 places. Toutefois, selon La Gazzetta dello Sport, si les risques pour la sécurité augmentent dans les prochaines semaines, les autorités françaises pourraient aller plus loin et ordonner la fermeture de l’ensemble du parcage visiteurs au Parc des Princes.

Quatre matches cruciaux restent à disputer pour la Roma

La Roma a jusqu’ici pris quatre points en quatre matches de Ligue des champions et occupe la 20e place du classement de la phase de ligue. Le club italien a commencé par un match nul 1-1 contre Fenerbahce, avant de s’incliner 4-3 face au Real Madrid. Il a ensuite décroché sa première victoire en s’imposant largement 4-0 contre le Slovan Bratislava, puis a de nouveau perdu, 3-2 contre Manchester United.

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Il reste quatre matches à la Roma dans la phase de ligue de la Ligue des champions. Elle affrontera le Paris Saint-Germain le 25 novembre, puis le Sporting CP le 8 décembre. Sa campagne reprendra en janvier avec un match contre l’AEK Athènes le 19 janvier, suivi d’une rencontre face à Lille le 27 janvier.