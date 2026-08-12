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Soule RomaGetty Images

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La Roma, reine du mercato, mais il faut désormais vendre : pour les bookmakers, Soulé et Koné sont en première ligne pour un départ

Roma

La Roma continue de se confirmer comme l’une des reines du mercato estival. Après l’arrivée de l’Argentin Nahuel Molina, le coup Rodrigo Mora est tout proche, un achat de 50 millions d’euros qui pourrait offrir à Gian Piero Gasperini cette pièce offensive fondamentale pour son jeu. Un mercato important, qui doit forcément garder un œil sur le bilan, avec la Roma également “obligée” de vendre.

Selon les bookmakers, les principaux candidats à un départ de la capitale d’ici la fin du mercato estival sont Matias Soulé et Manu Koné. L’ailier argentin, en raison d’une concurrence toujours plus féroce dans la zone offensive, voit son transfert d’ici septembre proposé à 1,70 par les experts de Betflag et Better.

L’excellent Mondial disputé avec la France par Manu Koné a placé le Français dans le viseur de plusieurs clubs européens : son départ de la Roma d’ici la fin du mercato est coté à 2,20 sur les tableaux des bookmakers. Des ventes peut-être douloureuses mais stratégiques, nécessaires pour financer les tout derniers renforts demandés par l’entraîneur (Luis Henrique et Udogie avant tout) afin de boucler un été en protagoniste absolue.

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