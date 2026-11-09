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L’AS Rome a adopté une position ferme concernant Nahuel Molina en bloquant sa convocation tardive en équipe d’Argentine pour la prochaine trêve internationale. Malgré une réduction significative de la suspension infligée au défenseur par la FIFA, le club a choisi de garder le joueur au centre d’entraînement de Trigoria.

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Position sur la sélection en équipe nationale

L’AS Rome aurait informé la Fédération argentine de football qu’elle n’autoriserait pas Molina à rejoindre la sélection cette semaine, selon Football Italia. Cette décision en surprend beaucoup, puisque le défenseur est, en principe, disponible pour une partie de la prochaine trêve internationale.

Si le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, souhaitait intégrer le latéral à son groupe, le moment choisi pour formuler cette demande semble avoir joué un rôle important dans le refus de l’AS Rome. Le club italien maintient sa position et insiste pour que le joueur se présente à l’entraînement avec ses coéquipiers mercredi.

Les détails de la suspension réduite par la FIFA

Cette situation découle d’une importante décision disciplinaire de la FIFA. Molina avait initialement écopé d’une suspension de sept matches et d’une amende de 77 000 dollars pour comportement violent à l’issue de la finale de la Coupe du monde 2026, remportée 1-0 par l’Espagne face à l’Argentine après prolongation. Son coéquipier et ancien milieu de l’AS Rome Leandro Paredes avait également été sanctionné, avec une suspension de dix matches et une amende de 90 000 dollars.

Samedi, il a été confirmé que la suspension de Molina avait été réduite de sept à quatre matches. Le latéral droit a déjà purgé une grande partie de sa suspension en manquant les trois victoires de l’Argentine en matches amicaux contre la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin en octobre. Ces trois rencontres étant déjà comptabilisées, il ne lui reste plus qu’un match à purger sur sa suspension ramenée à quatre rencontres.

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Les prochains matches de l’Argentine

L’Argentine doit disputer deux matches amicaux internationaux de haut niveau pendant la trêve de novembre. Elle affrontera d’abord son rival continental, l’Uruguay, puis le Costa Rica. Bien que Molina soit autorisé à jouer le second match, l’AS Rome estime qu’éviter un long voyage est dans l’intérêt du joueur comme du club.

Scaloni continue de s’appuyer largement sur des joueurs du championnat italien, avec sept représentants de la Serie A dans la dernière liste de l’Argentine, alors que l’équipe tourne la page des événements de l’été. Parmi les joueurs convoqués figurent les coéquipiers de Molina à l’AS Rome, Leonardo Balerdi, Matias Soule et Santiago Castro. Le club romain reste ainsi bien représenté, aux côtés du duo de Côme Nico Paz et Maxi Perrone, de Mariano Troilo, qui joue à Parme, et de Franco Mastantuono, qui évolue à la Fiorentina.

Le rôle clé de Molina dans la course au titre de l’AS Rome

En club, Molina a disputé 12 matches avec l’AS Rome toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant un but en Ligue des champions et délivrant deux passes décisives en Serie A. Ses contributions ont aidé le club à réaliser un solide début de saison en championnat. L’AS Rome occupe actuellement la troisième place de Serie A avec 27 points, à seulement deux longueurs de la Lazio, leader du championnat.