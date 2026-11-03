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La Roma sera privée de Pierluigi Gollini pour son match de Ligue des champions face à Manchester United ce soir à Old Trafford. Le gardien n’a pas réussi un test physique de dernière minute en raison d’une blessure au dos. Mile Svilar, le titulaire habituel, étant déjà indisponible, Gian Piero Gasperini doit désormais lancer son troisième gardien pour sa première apparition de la saison face à une équipe de Manchester United sous une énorme pression.

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Gollini échoue à un ultime test physique avant le choc contre Manchester United

La Roma subit un coup dur avant son match de Ligue des champions contre Manchester United : Gollini ne s’est pas remis d’un problème de dos survenu lors de la dernière séance d’entraînement. Selon Football Italia, le gardien a passé un ultime test physique à l’hôtel de l’équipe, à Manchester, mais celui-ci s’est révélé négatif.

Sky Sport Italia et le Corriere dello Sport confirment tous deux que l’Italien ne jouera pas à Old Trafford, où le coup d’envoi sera donné à 20 h GMT (21 h CEST). Gollini ne faisait que remplacer Svilar, absent depuis plus d’un mois.

Vasquez favori pour disputer son premier match de la saison dans le but de la Roma

Gasperini doit désormais choisir entre deux gardiens pour remplacer le titulaire et sa doublure. Celui qui sera retenu disputera ce soir son premier match de la saison. L’ancien gardien de l’AC Milan Devis Vasquez est favori, même s’il ne figurait pas initialement dans l’effectif de la Roma pour la Ligue des champions et n’y a été ajouté qu’après la blessure de Svilar.

Le Colombien manque de temps de jeu : il n’a disputé qu’un seul match officiel la saison dernière, avec Besiktas contre Karagumruk le 27 avril. L’autre option est Giorgio De Marzi, 19 ans, qui représente les États-Unis chez les moins de 20 ans et connaîtrait un véritable baptême du feu.

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Balerdi et Mora pressentis dans une Roma portée vers l’attaque

Malgré l’incertitude au poste de gardien, de plus en plus d’informations indiquent que Leonardo Balerdi et Rodrigo Mora intégreront le onze de départ, Gasperini optant pour une composition très offensive. La Roma entend profiter des difficultés de Manchester United, les hommes de Michael Carrick cherchant désespérément à mettre fin à deux mois pénibles.

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Les visiteurs devraient évoluer en 3-4-2-1, avec Vasquez dans le but derrière Balerdi, Evan Ndicka et Mario Hermoso. Nahuel Molina, Bryan Cristante, Marten de Roon et Wesley devraient former le quatuor du milieu, tandis que Matias Soulé et Mora soutiendraient Donyell Malen.

Quelle suite pour la Roma et Manchester United ?

L’enjeu est important pour les deux clubs dans cette phase de ligue, Manchester United étant enlisé dans les places de barragiste.

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Une victoire des hommes de Carrick ce soir leur permettrait de dépasser la Roma, tandis que Gasperini espère pouvoir bientôt compter de nouveau sur Gollini et Svilar.