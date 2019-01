La rivalité Messi-Ronaldo, Neymar, les ambitions de la Juve : Dybala se livre

Paulo Dybala considère que Neymar pourrait bien être le successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

En tête de la Serie A avec la Juventus Turin et encore en course dans toutes les compétitions, Paulo Dybala est un des éléments les plus importants de la Vieille Dame.

"Dybala est un joueur tout-terrain, ce n'est pas lui qui conclut les actions mais dans le jeu d'équipe il est fondamental", a notamment dit de lui son entraîneur, Massimiliano Allegri. Au micro de Téléfoot, le numéro 10 de la Juve a abordé de nombreux thèmes.

Son évolution : "J'ai beaucoup changé par rapport aux années passées, au contact de grands joueurs. La moyenne d'âge est assez élevée à la Juve, mais c'est bien pour des jeunes comme moi. On doit penser comme les grands."

Ronaldo : "On sait l'importance de Ronaldo pour nous, et ce qu'il représente pour nos adversaires. Il donne beaucoup sur le terrain, aux entraînements et même dans la vie de tous les jours. C'est un exemple pour les plus jeunes."

La rivalité Messi-Ronaldo : "Messi ou Ronaldo ? Je dirais toujours qu'ils sont du même niveau. Pour leur succéder, Neymar est bien placé, il fait de très bonnes choses. Mbappé aussi. Il est encore plus jeune et très impressionnant. Je l'ai affronté quand il était à Monaco, on l'a vu en Coupe du monde. Mais pour l'instant, Messi et Cristiano restent pour moi les numéros un."

"Matuidi ? Je lui dis toujours qu'il a trois poumons. Il court partout, il exerce un pressing à lui seul. C'est un grand. Pour moi, il est l'un des plus grands."

Pogba : "On a toujours envie d'avoir dans son équipe un joueur de la qualité de Paul (Pogba). Mais quelle que soit la décision qu'il prendra, je lui souhaiterai toujours le meilleur."

La C1 : "La Ligue des champions ? C'est l'objectif principal de l'équipe. On va tout faire pour la gagner, mais sans oublier les autres compétitions."

La confrontation contre l'Atlético Madrid : "C'est l'adversaire le plus difficile qu'on pouvait affronter avec Liverpool. On en est conscient et on va bien se préparer."