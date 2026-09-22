Zinédine Zidane n'a pas attendu longtemps pour laisser son empreinte sur l'équipe de France. Dès sa première séance d'entraînement en tant que sélectionneur des Bleus, les contours d'une nouvelle ère ont commencé à se dessiner, le nouvel entraîneur ayant apporté plusieurs changements à la routine à laquelle les joueurs s'étaient habitués sous l'ère Didier Deschamps.

Un nouveau chapitre de l'histoire de l'équipe de France s'est ouvert lundi, Zidane ayant dirigé son premier entraînement en préparation des quatre prochains matches de la Ligue des nations, dans un climat de grand intérêt pour sa première apparition à la tête du staff technique.

Selon les informations rapportées par le journal français « Foot Mercato », l'ambiance au sein du rassemblement de l'équipe s'est révélée positive, tandis que la première séance d'entraînement a été saluée par plusieurs joueurs.

Dayot Upamecano a déclaré après l'entraînement : « Nous nous sommes beaucoup amusés. Notre concentration portait sur l'adaptation et sur l'accueil des nouveaux joueurs. Nous avons disputé une excellente séance d'entraînement, et j'en suis très heureux. »

Le défenseur de l'équipe de France a ajouté au sujet de Zidane : « Nous étions tous ses admirateurs depuis notre plus jeune âge, et c'est pour moi un plaisir d'apprendre à ses côtés. Il est difficile d'imiter la maîtrise du ballon de Zidane. »

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Des changements dès le premier jour

Zidane ne s'est pas contenté de changer la méthode de travail sur le terrain, il a également entrepris, dès les premières heures, de réorganiser certains détails qui faisaient partie de la routine de l'équipe au cours des dernières années.

Le nouvel entraîneur a supprimé le célèbre cortège d'accueil des joueurs à leur arrivée au centre de Clairefontaine. Un changement est également intervenu dans la manière de gérer les blessures des joueurs, les blessés n'étant plus tenus de se présenter au centre de Clairefontaine pour être évalués par le staff médical de l'équipe.

Selon ce qu'a rapporté la chaîne « RMC Sport », la communication se fait désormais directement entre le staff médical de l'équipe et les clubs auxquels les joueurs appartiennent.

Une nouvelle pelouse et une présence différente

Parmi les autres changements notables figure l'utilisation de la pelouse du stade Michel-Platini à Clairefontaine, une pelouse qui n'était pas beaucoup utilisée sous l'ère Deschamps.

Mais le plus frappant a été la présence de Zidane lui-même au cœur des entraînements. Les médias ont en effet observé sa participation directe à la préparation de la séance, au point qu'il s'est chargé de disposer les cônes et les repères destinés aux exercices.

Zidane a également participé lui-même à certains entraînements, en a expliqué les détails aux joueurs et leur a donné des consignes techniques directes, dans une image qui a reflété son désir d'être proche de ses joueurs dès le premier jour.

Cette présence rappelle ce que faisait Zidane durant son expérience avec le Real Madrid, lorsqu'il participait parfois aux matches d'entraînement à la fin des séances.

Ainsi, il apparaît que Zidane n'a pas attendu longtemps pour imposer son empreinte sur l'équipe de France, le changement ayant commencé par les petits détails, avant que les contours de son projet technique ne se précisent davantage avec le déroulement des matches officiels.

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