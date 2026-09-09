Dans une décision choc qui met fin à des décennies de philosophie catalane, le Barça a tourné le dos à sa célèbre académie, la plus réputée au monde, « La Masia », pour se tourner de tout son poids vers la Premier League anglaise, dans un ultime pari pour briser une malédiction qui dure depuis 11 ans, sans le moindre titre en Ligue des champions depuis 2015.

Un exode massif de La Masia

Cet été a été marqué par un départ sans précédent de diplômés de La Masia, dans un changement délibéré adopté par le directeur sportif Deco. Ainsi, Jofre Torrents, Toni Fernández, Álvaro Cortés, Guille Fernández et Tommy Marqués ont tous quitté définitivement le club pour d'autres formations, le Barça ayant veillé à inclure des clauses de rachat et des indemnités de revente.

Des recrues anglaises pour sauver le rêve européen

Le club catalan souffre sur la scène européenne depuis plus d'une décennie et n'a pas réussi à ajouter le moindre nouveau titre à ses cinq trophées en Ligue des champions. Il a donc entièrement changé de stratégie, selon la vision du journal britannique « The Sun ».

Après le succès de l'expérience Marcus Rashford la saison dernière, en prêt, où il a inscrit 14 buts et délivré 11 passes décisives toutes compétitions confondues, malgré l'élimination en quart de finale face à l'Atlético Madrid, le Barça a décidé d'aller plus loin cet été.

Le club a bouclé trois transferts retentissants en provenance de Premier League : Anthony Gordon, l'ancien joueur vedette de Newcastle, pour 69 millions de livres sterling, Rodri de Manchester City, Ballon d'Or et meilleur joueur de la Coupe du monde avec l'Espagne, ainsi que Gabriel Jesus, venu d'Arsenal.

Gordon et Rodri ont été recrutés spécifiquement pour être des joueurs incontournables de l'équipe catalane.

Gordon, le nouveau Messi ?

L'ancien ailier de Newcastle a réalisé un début de saison fantastique, en délivrant 5 passes décisives lors de ses 4 premiers matchs en Liga, un chiffre qu'aucun joueur n'avait atteint depuis Lionel Messi en personne, l'un des diplômés de La Masia.

Après la victoire 2-0 face à l'Athletic Bilbao il y a deux semaines, le public du Camp Nou a scandé son nom, faisant de lui le nouveau chouchou des supporters.

Une grande confiance règne au sein du club quant à la capacité de ces renforts venus de Premier League à le propulser vers la gloire européenne. Le Barça entame son parcours en Ligue des champions face à Feyenoord, dans l'espoir que cette saison soit celle où il soulèvera de nouveau le trophée.

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