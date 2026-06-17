La révolution des tribunes consacre la victoire d’Infantino et réduit à néant les thèses des sceptiques sur le Mondial 2026

La Fédération internationale de football (FIFA) a exprimé sa pleine satisfaction concernant l'édition élargie de la Coupe du monde 2026, qui sera organisée pour la première fois par trois pays et réunira 48 équipes nationales pour un total de 104 matchs.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est dit fier de cette ambiance exceptionnelle, estimant que la compétition incarne sa vision d’un football véritablement mondial.

Mardi dernier a par ailleurs marqué l’histoire de la compétition : les stades ont établi un nouveau record d’affluence pour une seule journée dans le cadre de la Coupe du monde ; Quatre rencontres disputées à New York, Boston, Kansas City et San Francisco ont attiré des foules immenses, témoignant de l’engouement planétaire suscité par cette édition.

Cette journée historique a aussi marqué les débuts de plusieurs stars, parmi lesquelles Kylian Mbappé, Erling Haaland et Sadio Mané. Mais ce sont bien les supporters qui ont volé la vedette, offrant des démonstrations d’enthousiasme et d’appartenance qui ont confirmé que le « 12e homme » est le véritable héros de la scène.

Dans un communiqué sans équivoque, l’instance a déclaré : « Le 16 juin 2026 restera gravé dans l’histoire de la Coupe du monde. Les mots nous manquent pour remercier nos supporters de l’énergie, de l’enthousiasme et du suspense qu’ils ont apportés. L’édition 2026, la plus inclusive de l’histoire, continue de démontrer à quel point le monde aime notre sport et comment le football unit les peuples. »

Ce succès populaire confirme la pertinence de la décision, prise il y a plusieurs années, d’élargir le tournoi de 32 à 48 équipes. Le passage au nouveau format n’a pas été facile et a suscité des critiques au départ, mais la réalité sur le terrain a prouvé le contraire. »

Des sélections jadis considérées comme de simples « spectatrices » sont désormais capables de bousculer les puissances établies et d’imposer de nouvelles dynamiques à la compétition, comme l’ont montré plusieurs résultats surprenants face à des prétendants au titre tels que l’Espagne.

Portée par cet élan, la Coupe du monde 2026 ne se contente pas de battre des records : elle redéfinit le concept même de « Coupe du monde », offrant un tournoi plus équitable, plus compétitif et plus populaire que jamais.