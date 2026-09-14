Le comité exécutif de l'Union des associations européennes de football (UEFA) se réunit demain, mardi, pour trancher sur le choix des villes hôtes des finales de la Ligue des champions, de la Ligue Europa, de la Ligue Europa Conférence et de la Supercoupe pour les années 2027 et 2028, en plus d'annoncer une modification du système des compétitions de sélections nationales à compter de l'année 2028, faisant en sorte que les éliminatoires de la Coupe du monde, de l'Euro et de la Ligue des nations européenne ressemblent au système de la Ligue des champions.

Selon le quotidien espagnol Marca, la plus haute instance du football européen a adopté cette nouvelle configuration pour l'appliquer après le championnat de l'Euro 2028, et ce à la suite d'une révision globale des systèmes actuels des compétitions de sélections nationales masculines et de larges consultations avec l'ensemble des fédérations nationales.

La nouvelle structure verra la transformation de la Ligue des nations européenne, à compter de la saison 2028-2029, de quatre niveaux actuels à trois niveaux comprenant chacun 18 équipes nationales. Chaque compétition de ligue est ainsi composée de trois groupes comprenant chacun 6 équipes nationales, dans lesquels chaque sélection dispute 6 matchs contre 5 adversaires différents, que ce soit à domicile ou à l'extérieur face à des équipes de classements différents, et à domicile ou à l'extérieur contre l'adversaire présent dans son propre classement.

Avec la participation de 55 équipes nationales, la troisième compétition comprendra un groupe de 7 équipes nationales dont le calendrier des matchs débute une trêve internationale plus tôt, tandis que la compétition se complètera avec les quarts de finale, le carré d'or et les barrages de promotion et de relégation, sans aucun changement.

Les éliminatoires européennes adoptent également une structure divisée en catégories : la première compétition comprend 36 équipes nationales issues des premier et deuxième niveaux de la Ligue des nations européenne, tandis que la deuxième compétition comprend les 18 (ou 19) équipes nationales restantes.

La première compétition comprendra trois groupes contenant chacun 12 équipes nationales tirées de trois classements comprenant chacun 12 équipes. Chaque sélection joue 6 matchs en système aller-retour contre 6 adversaires différents, à raison de deux par classement, à l'image du système des compétitions de clubs de l'UEFA, tandis que la deuxième compétition est organisée exactement comme le troisième niveau de la Ligue des nations, à travers trois groupes comprenant 6 équipes nationales (ou un seul comprenant 7 équipes nationales).

Bien que les équipes nationales hôtes soient qualifiées directement pour les phases finales, elles participeront tout de même aux éliminatoires européennes dans un objectif lié à leur place dans l'édition suivante de la Ligue des nations européenne. Les équipes nationales les mieux classées de chaque groupe de la première compétition se qualifient directement, tandis que les places restantes sont attribuées via un système de barrages qui garantit des chances équitables de qualification, même pour les équipes nationales de la deuxième compétition.

La cérémonie de présentation du système détaillé en vue de son approbation finale se déroule lors de la réunion du comité exécutif au mois de septembre en cours, une analyse complète du nouveau système devant être présentée lors d'une conférence de presse qui suivra la réunion.

L'Union européenne annoncera mardi le stade hôte de la finale de la Ligue des champions de l'année 2029, le stade Spotify Camp Nou étant devenu l'option privilégiée, devançant le stade de Wembley, l'autre candidat, tandis que la finale de 2027 se tiendra au stade Metropolitano et celle de 2028 à Munich, en tant que seule candidate ayant déposé une demande d'accueil.



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