Après des années de difficultés avec le fair-play financier, le Barça semble enfin avoir retrouvé son souffle. Grâce à un calcul minutieux et à des ventes réfléchies, le directeur sportif Deco a réussi à élargir la marge de manœuvre du club catalan pour la porter à 69,5 millions d'euros, actant officiellement le retour du Barça à la règle du 1:1, qui lui permet de réinvestir chaque euro qu'il gagne.

Ce revirement financier offre au Barça une puissance inédite dans les derniers jours du mercato estival, au terme d'un été chargé durant lequel Deco a réussi à trouver le difficile équilibre entre les recrutements et la masse salariale.

Comment le Barça est-il arrivé à 69,5 millions ?

Selon les calculs publiés par le quotidien espagnol « Sport », le Barça a entamé l'été avec une marge disponible de 65 millions d'euros, avant de réussir à générer 120 millions d'euros supplémentaires grâce à diverses opérations, portant sa capacité d'achat totale à 185 millions d'euros.

Après avoir dépensé environ 114,5 millions d'euros durant la période des transferts, il reste actuellement dans les caisses du club près de 69,5 millions d'euros intégralement et immédiatement mobilisables.

Le vrai coup de force réside dans la méthode de calcul

La dernière mise à jour du budget repose sur deux nouvelles sources de revenus qui seront finalisées dans les heures à venir : premièrement, la vente du latéral Héctor Fort pour 8 millions d'euros ; deuxièmement, l'indemnité de formation liée à Nico González après son transfert à Newcastle, qui rapportera au Barça 4 % du montant de l'opération, soit environ 2,4 millions d'euros.

Mais la grande surprise ne réside pas dans ces deux transactions, plutôt dans le changement fondamental de la méthode de calcul des économies. Alors que le club ne comptabilisait auparavant comme économie que le salaire qu'il cessait de verser, il comptabilise désormais deux éléments combinés : le salaire ainsi que l'annuité restante de la valeur de transfert du joueur (l'amortissement).

À titre d'exemple, dans le cas de Ferran Torres, si sa valeur théorique est de 50 millions et qu'il reste 10 millions à amortir, son départ ne permet pas seulement d'économiser son salaire, mais aussi les 10 millions restants, générant un bénéfice pouvant atteindre 40 millions. Ce seul ajustement comptable a permis d'augmenter la marge disponible d'environ 10 millions d'euros supplémentaires.

Qu'est-ce que cela signifie pour le mercato ?

Le résultat sportif immédiat de ce redressement financier est considérable : le Barça dispose désormais des moyens suffisants pour boucler le transfert d'un défenseur pour un montant proche de 40 millions d'euros sans avoir à épuiser la totalité du budget destiné à un futur attaquant.

Et surtout, le club est officiellement revenu à la règle du 1:1, ce qui signifie que chaque euro qui entre dans ses caisses peut être intégralement réinvesti dans de nouveaux transferts.

Et les surprises ne sont pas terminées

La situation pourrait encore s'améliorer dans les heures à venir. Le nouveau contrat de sponsoring avec « EgyptAir » pourrait ajouter 4 millions d'euros supplémentaires s'il n'était pas déjà inclus dans le budget précédent, et le dossier le plus important reste ouvert : Marc Casadó.

La vente du jeune milieu de terrain, en tant que produit du club, verra l'intégralité de sa valeur comptabilisée comme plus-value, ce qui pourrait ajouter entre 25 et 30 millions d'euros supplémentaires à la marge du fair-play financier, plaçant le Barça dans sa meilleure situation financière depuis des années.