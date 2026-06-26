Ces dernières heures ont été marquées par des événements passionnants au sein du camp de l'équipe nationale uruguayenne, à la veille de son match décisif contre l'Espagne en Coupe du monde.

Les Uruguayens défieront l’Espagne samedi à l’aube, lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

À quelques heures du coup d’envoi, le journal français L’Équipe a révélé l’existence d’une crise majeure au sein du camp sud-américain, après que les capitaines Federico Valverde, Rodrigo Bentancur et Manuel Ugarte ont mené une révolte contre leur entraîneur argentin Marcelo Bielsa.

Estimant que sa méthode provoque fatigue et blessures, ils estiment ne pas pouvoir aborder la rencontre dans des conditions physiques optimales.

Ils ont également réclamé un bloc bas face à l’Espagne et des contres rapides en phase offensive, jugeant ce plan tactique plus pertinent.

Ironie du sort, l’Arabie saoudite avait elle aussi choisi ce schéma tactique face au champion d’Europe en titre, mais elle avait finalement perdu 4-0, contrairement à l’Uruguay qui avait obtenu le nul 1-1 après avoir pris l’initiative en première période.

Selon le quotidien, la réunion a duré 48 minutes et a provoqué la colère de Bielsa, qui a accusé certains joueurs de vouloir le pousser vers la sortie.

Cette tension survient alors que la Celeste doit absolument l’emporter pour valider son billet pour les huitièmes de finale, sans dépendre du classement des troisièmes des autres poules.

L’Uruguay pointe actuellement à la deuxième place du groupe H, à égalité avec le Cap-Vert, à deux longueurs de l’Espagne, leader, et une devant l’Arabie saoudite, quatrième.