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Rodrigo Mora a connu une ascension spectaculaire à la Roma, s’imposant dans le onze de départ grâce à une série de buts inscrits avec une efficacité redoutable qui lui a valu une reconnaissance internationale. Le jeune attaquant s’apprête désormais à rejoindre la sélection portugaise pour ses premiers matches depuis le départ d’une figure légendaire.

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La vie après Cristiano Ronaldo

Une nouvelle ère s’ouvre pour la sélection, et Mora se retrouve au cœur de cette transition. Après la décision de Ronaldo de mettre fin à sa carrière internationale, le trequartista de la Roma est considéré comme l’un des joueurs appelés à mener l’attaque. Ce changement intervient à un moment charnière, alors que l’équipe nationale a dévoilé sa première liste depuis que l’attaquant vétéran a mis un terme à sa carrière après un désaccord rapporté avec le staff technique.

« Je suis fier, c’est un plaisir de jouer en équipe nationale. Ronaldo ne sera pas là, mais c’est mon idole ; j’ai beaucoup appris de lui lorsque nous partagions le même vestiaire », a déclaré Mora à Sky Sport Italia, interrogé sur le vide laissé par l’ancien joueur du Real Madrid, dans des propos repris par Forza Roma.

Sa grande forme se poursuit à l’Olimpico

Mora traverse actuellement la période la plus prolifique de sa carrière, après avoir marqué lors de trois matches de championnat consécutifs avec la Roma. Sa dernière réalisation s’est révélée décisive dans une victoire âprement disputée contre Sassuolo, confortant sa place dans le onze de départ. Le jeune joueur s’est empressé de saluer ses coéquipiers pour sa récente réussite devant le but.

« Une superbe passe de Malen, j’ai tenté ma chance et aujourd’hui, j’ai eu la réussite de marquer un autre but important, et la Roma continue de gagner », a déclaré l’attaquant. Mora a également évoqué le temps de jeu plus important dont il bénéficie par rapport aux premières semaines de la saison, avec un regard lucide sur les rotations dans le football professionnel. « Le football est fou, parfois on joue et parfois non, mais il faut être prêt », a-t-il ajouté.

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Une entente qui se construit avec Soulé et Dybala

La réussite de Mora dans la capitale tient en partie à l’entente grandissante qu’il développe avec les autres attaquants Matias Soule et Paulo Dybala. Le trio est rapidement devenu l’un des plus enthousiasmants de Serie A sur le plan créatif. Mora a reconnu qu’il apprenait encore à mieux compléter ses coéquipiers, mais il estime que leur complicité sur le terrain progresse à chaque match. « Jouer avec Mati, c’est magnifique, tout devient plus facile. Et puis c’est fantastique, il m’a beaucoup aidé. Paulo... pas besoin d’adjectifs, il est très fort : je suis heureux de jouer avec eux », a confié Mora.

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Il a attribué sa progression générale aux exigences de Gasperini à l’entraînement, notamment ses progrès dans la phase défensive, qui ont, selon lui, été décisifs pour obtenir cette nouvelle convocation en équipe nationale. « L’entraîneur est très exigeant, même sur le plan défensif. Je progresse dans tous les domaines, chaque jour. Ce travail a été crucial pour ma convocation : c’est un grand moment pour moi et ma famille », a-t-il déclaré.

Retour sur une ascension rapide

En repensant à son parcours, Mora semble presque surpris de la vitesse à laquelle il s’est adapté aux exigences de l’élite du football italien. Arrivé de Porto, il reste profondément reconnaissant envers son ancien club, qui lui a permis de poser les bases de sa carrière. Il a souligné que, malgré les hauts et les bas inhérents au football, garder son équilibre et suivre les consignes de l’entraîneur ont été essentiels à sa régularité.

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« Ce n’est pas facile... Avec le recul, j’en suis à ma troisième carrière professionnelle : je ne m’attendais pas à une ascension aussi rapide. Je suis reconnaissant envers Porto ; je leur dois tout. À celui que j’étais plus jeune, je dirais qu’il travaille bien ; je suis reconnaissant d’être l’homme que je suis aujourd’hui », a-t-il confié.