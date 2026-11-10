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Le sélectionneur de la Croatie, Slaven Bilic, accompagné des joueurs Josip Misic et Simun Hrgovic, a présenté les matches décisifs de Ligue des nations de l’UEFA contre l’Angleterre et la République tchèque. Le groupe se rassemble avec l’envie de se racheter après une précédente défaite face à l’Angleterre.

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Bilic et la Croatie se rassemblent avec l’espoir de se racheter en Ligue des nations

Slaven Bilic, sélectionneur de la Croatie, a réuni son groupe avant ses deux derniers matches de poule de la Ligue des nations, contre l’Angleterre et la République tchèque. La Croatie veut rebondir après sa lourde défaite face à l’Angleterre.

Bilic a confirmé que son ambition de battre les grandes nations européennes restait intacte, malgré le niveau des adversaires qui attendent son équipe.

Les joueurs se retrouvent avec beaucoup d’enthousiasme et veulent prendre de l’élan à l’occasion de ces deux prochaines rencontres.

Bilic assure que la Croatie peut battre les meilleures sélections

Lors de la conférence de presse consacrée à l’annonce de son groupe, Bilic s’est dit absolument convaincu que la Croatie pouvait rivaliser avec les meilleures sélections et les battre.

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« Si vous vous souvenez de ce que j’ai dit à mon arrivée, mon projet et mon désir n’ont pas changé d’un pouce. Pour y parvenir, il faut aussi battre ces sélections. Je suis sûr que nous pouvons le faire », a déclaré Bilic.

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« Nous ne pouvons pas les affronter trois fois en une semaine, comme lors du premier cycle, mais sur un match, dans une grande compétition, où tout tourne en notre faveur, absolument tout est possible. Si nous y croyons, et j’en suis sûr, comme nous l’avons montré depuis des années, ce serait bien que nous commencions tous à y croire. Une nouvelle occasion se présentera dans cinq jours », a ajouté le sélectionneur.

Misic et Hrgovic veulent répondre présent face à l’Angleterre

Le milieu de terrain Josip Misic et le latéral Simun Hrgovic, appelé pour la première fois, partagent la détermination de leur sélectionneur à obtenir un résultat positif après les revers subis face à l’Angleterre.

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« Nous avons subi une lourde défaite contre l’Angleterre, il ne nous reste qu’à nous racheter », a déclaré Misic. « Nous devrons être concentrés au maximum, mettre beaucoup d’énergie et, si nous donnons tout, nous pourrons espérer un résultat positif. L’ambiance est détendue, les gars sont formidables. »

Hrgovic a ajouté : « L’Angleterre est un adversaire difficile, nous devons livrer un match viril et âpre. Nous allons gagner contre la République tchèque. »

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Une ambiance particulière attend Hrgovic pour le retour à Osijek

Après son affrontement avec l’Angleterre, la Croatie recevra la République tchèque à Osijek, un match qui revêt une importance personnelle particulière pour le jeune défenseur Hrgovic.

« Tout le monde va venir à ce match, tout le monde m’a déjà demandé des billets. J’en suis très heureux et impatient », a confié Hrgovic.

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Bilic et son groupe sont pleinement concentrés sur les échéances à venir. La Croatie espère prendre le maximum de points et conforter sa position en Ligue des nations.