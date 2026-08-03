La réunion de septembre, nouveau tournant dans le mouvement de contestation européen contre Infantino

Dans un mois environ, le monde du football européen sera le témoin de l'une de ses réunions institutionnelles les plus importantes : l'assemblée générale de l'Association européenne des clubs (EFC), qui se tiendra à Copenhague du 28 au 30 septembre prochain.

L'organisation, qui représente plus de 800 clubs européens, présente cet événement comme « l'événement le plus marquant de la saison pour les clubs européens », où les dirigeants débattent des questions les plus importantes du football, définissent les priorités communes et dessinent les contours de l'avenir, selon le média « Foot Mercato ».

L'Association européenne des clubs souligne également qu'il s'agit du « seul moment de la saison où les clubs de toutes tailles se réunissent pour influer sur l'avenir du jeu ».

La gouvernance de la FIFA et la crise provoquée par Gianni Infantino devraient constituer un axe central des discussions. Et étant donné que l'Association européenne des clubs s'est publiquement opposée au projet « FIFA Forward Enterprise », qui vise à vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs, cette réunion devrait représenter un nouveau tournant dans le mouvement de contestation européen.

Cette assemblée générale pourrait avoir des répercussions bien plus larges qu'une simple réunion annuelle, l'Association européenne des clubs affirmant qu'elle représente un événement marquant du calendrier du football, « où de nouveaux partenariats se nouent, où les idées innovantes s'échangent et où sont élaborées des solutions conçues spécifiquement pour le football afin de relever ses défis ».

L'association déclare que son objectif est de « renforcer les compétitions, développer le football féminin, favoriser l'émergence des jeunes talents, garantir la viabilité financière et assurer l'avenir du football sur le long terme ».

Dans ce contexte instable, de nombreuses rumeurs circulent au sujet d'une candidature de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence de l'Association européenne des clubs, ce qui renforcerait le poids politique de cette réunion.

À quelques mois des élections à la présidence de la FIFA, un front uni réunissant plus de 800 clubs européens pourrait adresser un message fort à Gianni Infantino et peser sur les rapports de force dans le monde du football.



