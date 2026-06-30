La Fédération saoudienne de football a entamé la définition de sa feuille de route pour les prochains mois, suite à la démission de son président, Yasser Al-Misehal, intervenue il y a quelques heures.

Tôt ce lundi matin, Yasser Al-Misehal a annoncé sa démission de la présidence de la Fédération saoudienne de football, après l’élimination de la sélection nationale dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Selon le journal saoudien « Al-Riyadiah », Majid Al-Sahib, secrétaire général par intérim de la Fédération saoudienne de football, a lancé la première étape de la phase de transition lors d’une réunion tenue ce mardi matin.

Selon le quotidien, la séance, qui a duré deux heures, a réuni la directrice du service juridique de la Fédération, l’Anglaise Polly Handford, ainsi que plusieurs membres de l’instance, dont Issa Al-Rayes.

Les discussions ont porté sur la mise en œuvre des procédures réglementaires, préalable nécessaire à la convocation, dans un délai de quinze jours, d’une assemblée générale extraordinaire chargée d’approuver la démission d’Al-Misehal, de finaliser le calendrier des candidatures et de l’élection, puis d’organiser la passation de pouvoirs au nouveau conseil d’administration.

Nommé en 2019, Yasser Al-Misehal n’a pas réussi à mener l’équipe nationale vers un titre majeur ; ses principaux faits d’armes restent les deux qualifications à la Coupe du monde, conclues chacune par une élimination au premier tour.