La retraite internationale n'est pas la fin : 4 grands rêves qui habitent Lionel Messi

Après avoir annoncé sa retraite internationale avec la sélection argentine, la légende de l'Albiceleste a tourné la page de la course aux titres sous le maillot de son pays. Il conserve toutefois de nombreux objectifs qu'il ambitionne d'atteindre au cours de la prochaine étape, que ce soit avec l'Inter Miami ou dans sa carrière en dehors des terrains.

Après une longue période d'incertitude concernant son avenir, Messi a annoncé hier lundi qu'il mettait un terme à sa carrière internationale avec l'Argentine, dans une publication sur son compte Instagram, et ce après la défaite de sa sélection face à l'Espagne sur le score de 1-0 après prolongation en finale de la Coupe du monde.

Messi quitte la sélection argentine comme l'une des plus grandes légendes du football, après avoir disputé 207 matches internationaux au cours desquels il a inscrit 125 buts et remporté six titres, dont le plus marquant reste la Coupe du monde 2022.

Malgré ses 39 ans et le fait d'avoir réalisé presque tout ce dont un footballeur peut rêver, la Pulga ne semble pas prête à s'arrêter, et il lui reste encore une série d'objectifs qu'il cherche à atteindre.

Un neuvième Ballon d'Or : Messi peut-il créer la surprise ?

Sur le plan sportif, Messi affiche toujours un niveau élevé, comme cela est clairement apparu lors de la rencontre face à Montréal, dimanche, lorsqu'il a inscrit 4 buts dans la victoire de l'Inter Miami sur le score de 7-1.

La star argentine occupe par ailleurs actuellement la tête du classement des buteurs du championnat américain avec 18 buts.

Messi est lié à l'Inter Miami par un contrat courant jusqu'en 2028, même si le club américain ne se mettrait pas en travers de sa route s'il décidait de prendre sa retraite avant la fin de son contrat.

Selon Marca, la relation entre les deux parties pourrait se poursuivre même après la retraite de Messi, les dirigeants du club se préparant à lui accorder une part dans la propriété du club, ainsi qu'un rôle au sein de la structure de l'institution.

Avant de penser à l'après-retraite, Messi, sacré huit fois Ballon d'Or, demeure un candidat capable de concourir pour un neuvième trophée, après la grande performance qu'il a livrée lors de la Coupe du monde, où il a inscrit 8 buts en 8 matches.

Messi n'est pas le grand favori pour la récompense, mais en l'absence d'un nom qui s'impose clairement dans la course, il reste un concurrent sérieux pour le Ballon d'Or dont l'attribution est prévue en octobre prochain.

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50 titres : un nouvel objectif dans la carrière de Messi

Messi vise également à franchir la barre des 50 titres au cours de sa carrière professionnelle, son total s'élevant actuellement à 48 trophées.

Il aura pour objectif de remporter un nouveau titre en championnat américain, après que l'Inter Miami a réussi à s'adjuger le titre en 2026, en plus de tenter de mener l'équipe vers le titre de la Ligue des champions de la CONCACAF en 2028, une compétition que le club détenu par David Beckham n'a jamais remportée.

Messi planifie l'après-retraite

Parallèlement à ses objectifs sportifs, Messi a déjà commencé à préparer l'après-retraite footballistique.

La star argentine avait racheté en 2026 le club de l'Unió Esportiva Cornellà, qui évolue en troisième division espagnole, la Tercera Federación, dans la région de la Catalogne, et il aspire à en faire un grand projet sportif.

Cette démarche laisse entrevoir la possibilité que Messi reste attaché à la Catalogne durant l'après-retraite, lui qui conserve encore sa maison et ses liens étroits avec la région depuis son départ du FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain en 2021, une décision qu'il ne souhaitait pas.

Considéré par beaucoup comme le meilleur footballeur de l'histoire, Messi ne manquera pas d'offres après sa retraite, notamment pour des rôles liés à la diplomatie sportive et à des apparitions en tant qu'ambassadeur de nombreuses entités.

Il sera également naturellement présent dans les campagnes et les événements de ses nombreux sponsors, tout en consacrant davantage de temps à sa famille, qui a toujours constitué un soutien essentiel pour lui tout au long de sa carrière.

Mais il semble que tout cela puisse attendre un peu, car Messi, malgré sa retraite internationale, n'a pas encore dit son dernier mot dans le football.