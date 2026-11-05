La retraite internationale fait avorter un rêve historique pour Cristiano avec le Portugal

La décision de Cristiano Ronaldo, star d'Al-Nassr en Arabie saoudite, de prendre sa retraite internationale, ce jeudi, a brisé un rêve majeur de la légende avec l'équipe du Portugal.

Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, a annoncé sa retraite du football au niveau international dans une surprise retentissante, après avoir auparavant affirmé son souhait de continuer, rejoignant ainsi son éternel rival Lionel Messi, qui avait annoncé sa retraite il y a environ un mois.

En septembre dernier, Cristiano Ronaldo était apparu en conférence de presse, avant la confrontation entre le Portugal et le pays de Galles en Ligue des nations, pour affirmer qu'il poursuivait sa carrière internationale afin d'atteindre deux nouveaux accomplissements.

Ronaldo avait déclaré : « Mon objectif est de marquer le 1000e but de ma carrière et d'être sacré champion de la Ligue des nations. »

Lorsque Cristiano a été interrogé sur le maillot avec lequel il souhaitait marquer son 1000e but, il avait affirmé qu'il rêvait d'atteindre cet accomplissement avec l'équipe du Portugal.

Désormais, après sa retraite internationale, Ronaldo ne pourra marquer le 1000e but de sa carrière qu'avec le maillot d'Al-Nassr en Arabie saoudite.