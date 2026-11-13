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La sélection irakienne a entamé son parcours dans le tournoi amical international quadrangulaire de Bassorah 2026 par un match nul et vierge décevant face à son homologue libanais, lors de la rencontre d'ouverture qui s'est tenue au stade international de Bassorah, devant un large public venu nombreux et qui attendait un départ solide de la part des Lions de Mésopotamie.

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Le tournoi se déroule durant la trêve internationale approuvée par la Fédération internationale de football, la FIFA, avec la participation de quatre sélections : l'Irak, le Liban, l'Iran et la Palestine, dans un test important pour la sélection irakienne avant les échéances à venir.

La sélection irakienne a entamé la rencontre avec une nette maîtrise du ballon et a tenté d'imposer son rythme dès les premiers instants, tandis que la sélection libanaise s'est appuyée sur l'organisation défensive et les contre-attaques rapides, dans une tentative d'absorber l'ardeur des maîtres des lieux.

La sélection libanaise a failli inscrire un but précoce après que Hussein Kaafarani eut réalisé un dribble remarquable, avant d'adresser un centre dangereux en direction de Leonardo, qui a frappé puissamment vers la cage irakienne, mais le ballon a heurté la barre transversale et l'a privé d'un but tout fait, dans la plus dangereuse occasion de la première période.

Par la suite, la sélection irakienne a retrouvé son équilibre et a commencé à menacer la cage libanaise à plusieurs reprises, par l'intermédiaire des mouvements de Zidane Iqbal, Marco Farraj et Ahmed Yahya, mais la défense libanaise, menée par le gardien Moustafa Matar, a réussi à repousser toutes les tentatives.

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Avant le coup d'envoi de la rencontre, la Fédération irakienne de football a rendu hommage à l'attaquant Aymen Hussein à l'occasion de sa centième sélection internationale, dans un geste émouvant qui a été salué par les supporters présents dans le stade.

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La première période a connu une occasion irakienne dangereuse lorsqu'un centre précis d'Ahmed Yahya est parvenu sur la tête d'Aymen Hussein, qui a frappé en direction du but, mais le gardien libanais était au rendez-vous et s'en est emparé avec sérénité.

Après la fin de la première période sur un score nul et vierge, le début de la seconde période a été retardé pendant un moment en raison d'une coupure de courant dans le stade de Bassorah, avant que la panne ne soit réparée et que les joueurs ne reviennent sur la pelouse pour terminer la rencontre.

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En seconde période, la sélection irakienne a poursuivi sa pression et sa domination sur le cours du jeu, face à un net repli défensif de la sélection libanaise, qui s'est regroupée dans ses zones et a tenté de préserver l'inviolabilité de ses cages.

La sélection irakienne a gâché plusieurs occasions franches, notamment lorsqu'un centre est parvenu à Ibrahim Bayesh, qui a frappé de volée mais le ballon est passé à côté du poteau. Zidane Iqbal a également frappé puissamment du droit, mais le ballon est passé à côté de la cage, à un moment où l'Irak n'a pas réussi à traduire sa possession en buts.

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De l'autre côté, la sélection libanaise a failli arracher le but de la victoire sur une contre-attaque rapide, lorsque Mohsen Mandar s'est présenté seul face au gardien irakien, mais sa frappe est passée à côté de la cage, le Liban laissant filer un but tout fait qui aurait renversé l'équilibre de la rencontre.

Les tentatives irakiennes se sont poursuivies jusqu'aux derniers instants, avec une maîtrise totale du ballon et des tentatives dans l'axe comme sur les côtés, mais la résistance libanaise et l'organisation défensive rigoureuse ont empêché tout changement du score, la rencontre s'achevant sur un match nul et vierge, sans buts.

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Dans les derniers instants de la rencontre, alors que tout le monde pensait que la sélection irakienne était en route pour empocher les trois points, Younes Mahmoud s'est présenté seul face au gardien libanais Moustafa Matar sur le ballon le plus dangereux du match, mais le gardien a brillé de façon exceptionnelle et a repoussé le ballon de ses pieds, privant les Lions de Mésopotamie d'un but de la victoire tout fait et offrant au Liban un point précieux en ouverture du tournoi de Bassorah.

Avec ce résultat, chaque sélection a récolté un point à l'ouverture du tournoi, laissant la lutte pour la tête du groupe ouverte lors des prochaines journées, tandis que la sélection irakienne sera appelée à améliorer son efficacité offensive si elle veut jouer le titre de ce tournoi disputé sur son sol et devant ses supporters.