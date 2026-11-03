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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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La rencontre face à l'Atlético Madrid approche : la malédiction des blessures frappe une star du Barça contre Aston Villa

FC Barcelone vs Aston Villa
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Barcelone a subi un coup dur lors de son match face à Aston Villa, ce mardi soir, au Camp Nou, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Barcelone souffre de nombreuses blessures dans ses rangs, et cette malédiction a touché une nouvelle star lors du match face à Aston Villa. Cette fois, c'est Rodri qui en a fait les frais.

Selon le journal « AS », Rodri n'a pas pu terminer la rencontre, puisqu'il a été remplacé à la mi-temps, suscitant l'inquiétude du staff technique.

Le joueur a ressenti une douleur au mollet de la jambe droite, et l'entraîneur allemand a décidé de le remplacer par Marc Bernal afin d'éviter de plus amples problèmes.

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08 nov. 2026

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La nature de la blessure ne sera pas connue avant les examens prévus demain, mercredi. Mais à l'approche du match contre l'Atlético Madrid, programmé dimanche prochain en Liga, il est évident que prendre une mesure de précaution s'avère nécessaire.

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