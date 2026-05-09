La rencontre de championnat a dégénéré en de violents affrontements entre supporters et fans de l’équipe adverse

Le derby entre le Slavia Prague et le Sparta Prague a dégénéré samedi soir. En temps additionnel, des supporters locaux ont envahi la pelouse de la Fortuna Arena et lancé des feux d’artifice vers le secteur réservé aux fans du Sparta. La rencontre n’a pas pu aller à son terme.

Le chaos a éclaté à la 97^e minute : le groupe le plus dur des ultras du Slavia a envahi la pelouse avec des torches et d’autres artifices, alors qu’il restait encore quelques instants à jouer. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent comment ces supporters ont ensuite lancé des feux d’artifice en direction du secteur occupé par les fans du Sparta.

À ce moment-là, le Slavia menait 3-2 et se dirigeait vers un quatorzième titre national. Avant ce derby, l’équipe comptait déjà une confortable avance au classement sur le Sparta, entraîné par l’ancien coach du Feyenoord Brian Priske, et une victoire lui aurait mathématiquement offert le championnat tchèque.

Les ultras, déjà tournés vers la fête, ont précipité les événements : en envahissant la pelouse et en lançant des engins pyrotechniques vers le secteur adverse, ils ont fait basculer la fin de match dans le chaos.

Les officiels ont alors décidé d’arrêter définitivement la rencontre. La Fédération tchèque de football doit désormais examiner les circonstances de ces incidents et pourrait infliger une lourde sanction au Slavia.

Peu après le coup de sifflet final, le Sparta a réagi sur les réseaux sociaux : « L’équipe du Sparta Prague a quitté le stade du Slavia Prague pour des raisons de sécurité », a indiqué le club sur Instagram et X.







