La victoire écrasante de la France face à la Belgique sur le score de (4-1) n'a pas été qu'une remontée spectaculaire au tableau d'affichage : elle s'est accompagnée d'une série de chiffres remarquables, entre un record négatif historique pour Ousmane Dembélé, une empreinte exceptionnelle laissée par Michael Olise, et une série de victoires françaises ininterrompues face au voisin belge.

L'équipe de France a renversé son retard pour s'imposer largement après le réveil de son attaque en seconde période, Zinedine Zidane et ses stars parvenant à changer le cours de la rencontre en seulement 14 minutes, lors de la quatrième journée de la Ligue des nations de l'UEFA.

Le réseau français « Stats Foot » a révélé qu'Ousmane Dembélé n'a apporté aucune contribution offensive lors de ses 4 derniers matches avec la sélection, affichant « zéro but et zéro passe décisive ».

Il s'agit de la pire série du joueur avec la France depuis la période comprise entre novembre 2023 et septembre 2024, durant laquelle il avait disputé 9 matches sans aucune contribution offensive.

En revanche, Michael Olise a poursuivi son parcours historique avec l'équipe de France, en devenant, selon le réseau français, « le premier joueur de l'histoire de la sélection à contribuer à des buts lors de ses quatre premiers matches sous les ordres d'un nouveau sélectionneur ».

Olise a contribué lors de ces matches à hauteur de « 4 buts et 2 passes décisives », confirmant sa présence remarquable en ce début d'ère Zidane.

Le réseau a précisé : « Michael Olise (11 buts et 11 passes décisives) est le premier joueur à contribuer à 22 buts lors de ses 29 premiers matches avec l'équipe de France depuis Youri Djorkaeff en 1997 (qui avait contribué à 23 buts : 15 buts et 8 passes décisives). »

Il a révélé : « Olise a inscrit 4 buts avec l'équipe de France dans les filets de sélections figurant parmi les dix premières au classement FIFA, égalant ainsi le record de David Trezeguet (4 buts également) et dépassant Ousmane Dembélé (3 buts). »









De son côté, Désiré Doué continue d'afficher des chiffres exceptionnels chaque fois qu'il fait trembler les filets, son bilan avec le club et l'équipe première, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, atteignant « 29 victoires contre un seul match nul ou une seule défaite ».

Les statistiques ont montré que la France n'avait plus renversé un retard à la fin de la première période pour s'imposer depuis le « 7 octobre 2021 face à la Belgique ».

De plus, la victoire sur le score de 4-1 représente la première fois que la France inscrit quatre buts en un seul match face à la Belgique depuis le 28 juin 1986, lors de la phase finale de la Coupe du monde.

La France a renforcé sa domination dans les confrontations officielles face à la Belgique, après avoir remporté ses 8 derniers matches officiels opposant les deux sélections.

Et pour la première fois dans l'histoire des confrontations directes, la France devance désormais la Belgique au nombre total de victoires, avec 31 succès contre 30, cette dernière remontada offrant aux Bleus bien plus que trois simples points.



