La reine Elizabeth II est décédée à l'âge de 96 ans, mettant fin à un règne de 70 ans au cours duquel elle a touché tous les aspects de la culture.

La Reine a assisté à certains des plus grands moments de l'histoire du football britannique.

De la présentation de la seule Coupe du monde de l'histoire de l'Angleterre à Sir Bobby Moore en 1966, à l'hommage rendu à plusieurs générations de figures les plus influentes du football, en passant par sa présence régulière à la finale de la FA Cup.

Il y a même des rumeurs selon lesquelles la monarque aurait eu un faible pour une - ou peut-être même deux - équipes de Premier League au cours de sa vie.

Présentation de la Coupe du monde 1966

Treize ans après son couronnement, la reine Elizabeth a eu le plaisir de remettre le trophée Jules Rimet à l'équipe d'Angleterre victorieuse de la Coupe du monde 1966.

En 2020, avant la finale du Championnat d'Europe, elle a écrit : "Il y a 55 ans, j'ai eu la chance de remettre la Coupe du monde à Bobby Moore et j'ai vu ce que cela signifiait pour les joueurs, les dirigeants et le personnel d'encadrement d'atteindre et de remporter la finale d'un grand tournoi international de football.

"Je tiens à vous adresser mes félicitations et celles de ma famille pour avoir atteint la finale du Championnat d'Europe, et je vous adresse mes meilleurs vœux pour demain en espérant que l'histoire retiendra non seulement votre succès mais aussi l'esprit, l'engagement et la fierté avec lesquels vous vous êtes comportés."

Supportrice de West Ham ?

Contrairement aux autres membres de la famille royale, Elizabeth n'a jamais révélé publiquement l'équipe de football dont elle était supporter.

Toutefois, cela n'a pas empêché les rumeurs de circuler selon lesquelles elle était une fan de West Ham. Comme le rapporte le Mirror en 2009, la monarque aurait dévoilé son amour secret pour les Hammers lorsqu'un membre de sa famille lui a dit qu'il était supporter de Millwall.

Auparavant, il avait également été suggéré que la Reine était une fan d'Arsenal.

Hommage aux footballeurs

L'un des rôles culturels les plus importants d'Elizabeth a été de reconnaître les contributions de diverses figures du football dans les New Year's Honours et Queen's Birthday Honours.

Sir Stanley Matthews a été le premier joueur à recevoir un titre de chevalier, suivi plus tard par d'autres grands noms du football comme Alf Ramsey, Alex Ferguson et Bobby Robson.

De nombreux footballeurs ont également reçu des honneurs, comme Roy Hodgson, David Beckham et, plus récemment, Gareth Bale.

Rencontre avec Arsenal après l'ouverture de l'Emirates Stadium

Elizabeth devait inaugurer le nouveau stade d'Arsenal, l'Emirates Stadium, en 2007, mais un problème de dos l'en a empêchée.

Pour se faire pardonner, la monarque a invité l'équipe première au palais de Buckingham. L'équipe d'Arsène Wenger a eu droit à une visite des appartements d'État, avant de prendre le thé l'après-midi.

Après l'événement, Thierry Henry a déclaré : "Ça s'est très bien passé. Je n'ai pas de mots pour décrire l'expérience que la Reine nous a fait vivre".

Présentation de la FA Cup

La monarque a souvent été vue lors de la finale de la FA Cup au cours des premières années de son règne. Elle avait la tâche importante, tout comme en 1966, de présenter le trophée au capitaine victorieux à Wembley.

Elle est également présente pour offrir quelques mots de consolation à l'équipe vaincue au dernier obstacle.

Bien qu'elle soit apparue moins souvent lors de l'épreuve reine au cours des dernières années de son règne, de nombreux footballeurs se souviennent que leur rencontre avec la reine Elizabeth a été l'un des moments forts de leur carrière.

Un toast pour les Lionnes

Lorsque les Lionnes ont mis fin à près de 60 ans de souffrance en remportant l'Euro 2022, la reine Élisabeth a publié un hommage touchant à l'équipe.

"Mes félicitations les plus chaleureuses, et celles de ma famille, vont à vous toutes pour avoir remporté le championnat d'Europe de football féminin", a-t-elle écrit.

"C'est un accomplissement significatif pour l'ensemble de l'équipe, y compris votre personnel de soutien. "Le championnat et vos performances ont été salués à juste titre.

"Cependant, votre succès va bien au-delà du trophée que vous avez si bien mérité. Vous avez toutes donné un exemple qui sera une source d'inspiration pour les filles et les femmes d'aujourd'hui et pour les générations futures.

"J'espère que vous serez aussi fières de l'impact que vous avez eu sur votre sport que du résultat obtenu aujourd'hui."