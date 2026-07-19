La règle la plus insolite de la FIFA… Qui a le droit de toucher la Coupe du monde sans gants ?

La Fédération internationale de football (FIFA) a confirmé l’existence de règles strictes définissant les personnes autorisées à toucher la Coupe du monde originale, celle-ci ne pouvant être manipulée sans gants que par certaines catégories de personnes, dans le cadre de mesures visant à préserver le trophée et à le protéger de tout dommage ou risque.

Selon le quotidien espagnol AS, seuls les champions du monde, les chefs d’État et certains responsables de la Fédération internationale de football (FIFA) sont autorisés à soulever le trophée original.

Après la finale, les joueurs, l’entraîneur et le staff technique peuvent célébrer la victoire avec le trophée pendant un laps de temps strictement limité.

Les chefs d’État et les monarques du pays sacré champion peuvent aussi la soulever, conformément aux protocoles diplomatiques, une règle instaurée lors de la Coupe du monde 1974 en Allemagne.

La FIFA ne remet pas définitivement la coupe originale à l’équipe championne : elle la conserve, tandis que le vainqueur reçoit une réplique en métal plaqué or qu’il garde pendant les quatre années suivantes.

Gants obligatoires

Le règlement de la FIFA impose à toute autre personne de porter des gants lors de la manipulation de la Coupe, à l’exception des rares individus autorisés à la soulever tous les quatre ans.

Cette règle vaut en toute circonstance, notamment lors du transport de la Coupe ou de sa mise en place durant les cérémonies, comme le match d’ouverture ou la finale.

Depuis 2005, le règlement précise que l’original n’est présenté aux champions qu’au moment de la cérémonie des médailles ; une fois les célébrations sur la pelouse achevées, la FIFA le récupère aussitôt et remet aux vainqueurs une réplique.

Restrictions imposées au champion en titre

Lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine, championne en titre depuis le Mondial 2022 au Qatar, était présent.

Lors du tirage au sort de la phase de groupes, Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), s’est excusé auprès de Scaloni après avoir dû revêtir des gants pour manipuler le trophée durant la cérémonie.

Ces règles visent à protéger un objet irremplaçable contre tout dommage ou incident.

Ces mesures visent aussi à éviter un nouveau vol : l’ancienne coupe avait été dérobée à deux reprises, la dernière fois en 1983 au Brésil, épisode qui a conduit au renforcement des protocoles actuels.

La malédiction de la Coupe

Selon une superstition tenace, tout joueur qui touche le trophée avant la finale et avant d’avoir gagné le titre s’expose à la malchance et voit son équipe perdre la rencontre.

Si certains joueurs ont bravé cette superstition avant de soulever le trophée, les exemples où la « malédiction » s’est confirmée demeurent plus nombreux.