La règle du « match interdit » enflamme le tirage de la Ligue des champions : l'UEFA bannit le duel d'Anfield entre Liverpool et le Real MadridDans une décision sans précédent qui va changer la physionomie du tirage au sort de la Ligue des champions, l'Union des associations européennes de football (UEFA) a dévoilé une nouvelle règle qui va priver les amateurs de football de l'une des affiches les plus emblématiques du continent.

Tous les regards se tourneront demain jeudi vers la cérémonie du tirage au sort de la phase de groupes, où les équipes découvriront leur parcours lors des huit premières rencontres (quatre à domicile et quatre à l'extérieur). Mais le Real Madrid et Liverpool savent déjà qu'un affrontement à Anfield leur est impossible cette saison.

La raison tient à une nouvelle règle adoptée par l'UEFA pour éviter les répétitions lassantes : l'instance cherche à ne pas voir un même match se rejouer sur un même terrain lors de trois éditions consécutives. En conséquence, les rencontres déjà disputées deux fois de suite sur le même terrain sont exclues du tirage lors de la troisième.

Selon le quotidien espagnol « Sport », cette règle s'applique parfaitement au duel entre Liverpool et le Real Madrid. Le club merengue s'est en effet rendu à Anfield lors des deux dernières éditions, s'inclinant 2-0 il y a deux saisons, puis de nouveau 1-0 la saison dernière, dans un match terne pour la formation madrilène. C'est pourquoi l'UEFA a décidé de protéger la compétition d'une répétition du scénario pour la troisième fois.

Mais l'interdiction n'est pas totale

La nouvelle règle comporte une exception surprenante : l'interdiction ne concerne que la tenue du match à Anfield, tandis que la porte reste ouverte à sa disputation à Santiago Bernabéu. Étant donné que les deux dernières confrontations ont eu lieu en Angleterre, le tirage pourrait placer Liverpool sur la route du Real Madrid, mais cette fois à Madrid et non à Liverpool.

Cela signifie que le Real Madrid a la garantie de ne pas avoir à effectuer un périlleux déplacement à Anfield, mais qu'il peut toujours recevoir Liverpool sur ses terres.

L'UEFA a précisé que cette règle ne s'applique qu'à la phase de groupes et ne concerne pas les tours à élimination directe. Ainsi, si les chemins du Real Madrid et de Manchester City venaient à se croiser par exemple, malgré leurs confrontations répétées lors des 8 dernières éditions, ils devraient s'affronter sans aucune restriction.

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Quant au Barcelone, il n'a aucun match « interdit » cette saison, dans la mesure où il n'a pas affronté le même adversaire deux fois de suite sur le même terrain lors des deux dernières éditions. Mais la règle commencera à s'appliquer à lui à l'avenir : s'il reçoit le Paris Saint-Germain sur ses terres cette année à Montjuïc, après la confrontation de la saison dernière, il lui sera interdit de l'affronter de nouveau lors de la saison 2027-2028.