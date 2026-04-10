Freek Jansen, rédacteur en chef de Voetbal International, confie dans le podcast VI ZSM ne pas être convaincu par l’attaquant de l’AZ Weslley Patati.

L’AZ l’a recruté l’été dernier pour la somme de 7,3 millions d’euros, en provenance du Maccabi Tel Aviv, et le club de ses débuts, Santos, conserve toujours 40 % des droits à son transfert.

Jeudi, l’attaquant a disputé 73 minutes contre le Shakhtar Donetsk, formation aux accents brésiliens (défaite 3-0). Alors que plusieurs de ses compatriotes chez les Ukrainiens se sont distingués, il n’a, une nouvelle fois, pas été à la hauteur.

Jansen assène alors un verdict sans appel : « C’est de l’argent jeté par les fenêtres. Je le trouve médiocre, que ce soit en tant qu’ailier ou en tant que joueur. »

« Il convient certes de lui accorder un temps d’adaptation, car c’est sa première saison, mais ses prestations ne sont tout simplement pas à la hauteur. Certes, face au Shakhtar, le match était très défensif et cela peut compliquer sa tâche, mais même lorsqu’il avait le ballon, c’était insuffisant », analyse le journaliste.

« On a l’impression d’avoir affaire à un gaucher technique, capable de créer des différences balle au pied, mais cela ne se traduit jamais sur le terrain, du moins pas à Alkmaar. »

« D’ordinaire, le service de recrutement de l’AZ est efficace et fait rarement erreur. Pour Patati, même eux doivent espérer que le déclic finira par se produire », conclut Jansen.