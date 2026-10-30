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Le milieu de terrain de Manchester United Youri Tielemans a apporté son soutien total à l’entraîneur Michael Carrick, sous pression alors que les spéculations sur son avenir à Old Trafford se multiplient. L’international belge a également minimisé les récentes critiques publiques de ses coéquipiers expérimentés Bruno Fernandes et Lisandro Martinez avant le déplacement à Chelsea samedi.

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Un milieu de terrain belge soutient l’entraîneur sous pression

Tielemans a souligné que le vestiaire de Manchester United avait besoin de « stabilité » plutôt que d’un nouveau changement d’entraîneur, malgré une série de huit matches sans victoire toutes compétitions confondues. Arrivé d’Aston Villa en juillet après avoir discuté avec l’entraîneur, le milieu de terrain a vu Manchester United subir deux défaites consécutives par trois buts d’écart la semaine dernière. Ces résultats ont laissé le club à la 16e place du classement de Premier League, avec sept points en huit matches.

Le groupe garde confiance en son entraîneur

La pression sur le banc de Manchester United s’est accentuée après deux défaites lors de ses trois premiers matches de Ligue des champions de l’UEFA et alors que le club ne compte plus qu’un point d’avance sur la zone de relégation en Premier League. Toutefois, après avoir rejoint Manchester cet été à la suite de discussions directes avec Carrick, Tielemans a insisté sur le fait que se séparer de l’ancien milieu de terrain ne ferait qu’aggraver la situation.

Dans un entretien accordé à TNT Sports, le Belge a déclaré : « Je suis venu ici en partie pour lui, parce qu’il voulait que je vienne. Il voulait que j’aide l’équipe. Je suis donc très heureux qu’il reste, et l’ensemble du groupe ne veut pas d’un changement soudain. Nous ne voulons pas d’un grand changement qui perturberait encore davantage les choses. Nous avons simplement besoin de stabilité, nous devons continuer à travailler dur et, à un moment donné, la situation finira par s’améliorer. »

Assurant que l’entraîneur conserve bel et bien le soutien du vestiaire malgré la série de mauvais résultats de cet automne, le joueur de 29 ans a ajouté : « Depuis mon arrivée, il a toujours fait son travail. Il a essayé de mettre en place un système dans lequel nous nous sentons tous à l’aise. J’ai signé cet été parce qu’il m’a convaincu de venir aider l’équipe. Je ne peux dire que du bien de lui, et tout le monde dans le vestiaire en dirait autant. Nous devons simplement rester unis et redresser la situation. »

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Néanmoins, des tensions en dehors du terrain sont venues s’ajouter aux difficultés de Manchester United ces dernières semaines. Après une défaite européenne contre l’Atlético de Madrid, le défenseur Martinez a publiquement réclamé davantage d’investissements dans l’effectif et « davantage de la part de notre directeur technique [Jason Wilcox] », avant de présenter ses excuses par la suite.

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Une semaine plus tard, après la nette défaite 4-1 de Manchester United en Ligue des champions face au Como de Cesc Fabregas, le capitaine du club, Fernandes, a remis en question l’approche du staff technique auprès de TNT Sports : « C’est une décision du staff de ne pas exercer un pressing individuel. Parfois, quand on laisse trop le ballon à ces équipes, elles prennent confiance. »

Les frustrations internes témoignent de la volonté de gagner

Fernandes est ensuite resté sur le banc pendant toute la défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth dimanche. C’est la troisième fois en quatre saisons que Bournemouth s’impose sur ce score à Old Trafford. Carrick a toutefois confirmé jeudi que le meneur de jeu portugais restait « pleinement engagé » et conserverait le brassard de capitaine.

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Tout en reconnaissant que de tels griefs devraient « rester au sein du groupe », Tielemans a défendu la passion de ses coéquipiers : « Chacun est comme il est. Il s’agit simplement d’essayer de s’exprimer sur le bon ton et au bon moment. On en a évidemment beaucoup parlé, donc je ne vais pas m’étendre davantage là-dessus. Mais cela montre que tout le monde se sent concerné. Nous voulons tous redresser la situation. »

« Nous voulons gagner des matches. Nous sommes tous des compétiteurs et, quand la frustration s’accumule, on peut employer des mots différents et avoir des avis différents, ce qui est tout à fait normal. Le mieux, c’est que cela reste au sein du groupe. »

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Insistant sur le fait qu’« une grande part » de la responsabilité des mauvais résultats de Manchester United incombe aux joueurs plutôt qu’au staff technique, le milieu de terrain a poursuivi : « Ce n’est pas seulement la faute de l’entraîneur. L’entraîneur fait son travail. Nous, les joueurs, devons aussi faire le nôtre. Cela va dans les deux sens. »

Les supporters d’Old Trafford ont exprimé un sentiment similaire après la défaite de dimanche contre Bournemouth : ils ont scandé le nom de Carrick avant de siffler les joueurs une fois l’entraîneur rentré dans le tunnel.

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Interrogé sur la réaction des tribunes, Tielemans a déclaré : « Je comprends [les sifflets], parce que les supporters sont exigeants. Ils ont connu de très belles périodes avec le club, ils ont connu de nombreux succès. Il est tout à fait normal qu’ils soient exigeants. Nous sommes exigeants envers nous-mêmes et, quand les résultats sont mauvais, ils sont évidemment frustrés, mais nous le sommes aussi. »

« Nous voulons gagner des matches et, évidemment, ce n’est pas agréable d’entendre des sifflets quand on quitte le terrain. Mais, à ce moment-là, ils expriment leur frustration. Nous devons l’accepter et avancer ensemble. J’espère que nous sortirons plus forts que la semaine dernière. Je pense que la semaine dernière a été très négative pour nous, les joueurs, et pour le club, avec deux défaites. Nous voulons rectifier le tir. »

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Alors que seules six équipes de Premier League affichent un bilan défensif moins bon cette saison, Tielemans a également indiqué que le groupe avait travaillé toute la semaine à l’entraînement pour être « tactiquement plus compact », avant de conclure : « Nous devons veiller à rester solides collectivement, afin que nos qualités individuelles puissent s’exprimer bien plus facilement que ces dernières semaines. »

L’organisation défensive mise à l’épreuve face à Chelsea

Manchester United mettra ce travail défensif à l’épreuve samedi à l’heure du déjeuner, lorsqu’il se rendra à Stamford Bridge pour affronter Chelsea. Alors que le club se trouve dangereusement près de la zone de relégation en Premier League après deux défaites consécutives par trois buts d’écart, il est impératif qu’il livre une meilleure prestation dans l’ouest de Londres pour enrayer sa chute. Un résultat positif à l’extérieur allégerait également la pression immédiate sur Carrick.