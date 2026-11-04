Bartishvili souffre d’une lésion ligamentaire à la cheville pendant son prêt à Iberia 1999
Selon football.london, Bartishvili est prêté par Kolkheti 1913 à Iberia 1999, autre club géorgien engagé en Ligue Conférence de l’UEFA, mais sa blessure pourrait désormais le priver du reste de la phase de ligue. Iberia a confirmé ce contretemps sur ses réseaux sociaux.
Un communiqué indique : « Les résultats de l’IRM d’Andria Bartishvili ont confirmé une lésion de haute qualité de l’ATFL (ligament talo-fibulaire antérieur). Andria pourra suivre plusieurs étapes de traitement et achever sa rééducation avant la fin de la saison. »
La blessure prive le jeune joueur d’Arsenal d’une expérience européenne
Bartishvili doit rejoindre ses nouveaux coéquipiers d’Arsenal cet été et pourrait faire sa première apparition avec le club pendant la préparation s’il est sélectionné. Cette blessure constitue donc un véritable coup dur, qui le privera d’une précieuse expérience européenne. Plusieurs grands clubs convoitaient le jeune joueur, mais Arsenal a notamment devancé Liverpool pour obtenir sa signature dans le cadre d’un transfert estimé à environ 4 millions de livres sterling.
Il fait partie d’un groupe de jeunes talents recrutés par le club, parmi lesquels Victor Ozhianvuna, de Shamrock Rovers, et les jumeaux équatoriens Holger et Edwin Quintero, d’Independiente. Interrogé par football.london à la mi-septembre sur cette volonté de recruter de jeunes talents, Mikel Arteta a déclaré : « C’est un travail collectif à l’échelle du club. Nous savons que, si nous voulons maintenir constamment ce niveau et disposer déjà d’une voie d’accès en interne, ce qui est évidemment la meilleure manière de faire venir jusqu’à nous des joueurs issus de l’académie ou des équipes de jeunes, ils doivent être parmi les meilleurs au monde en matière de recrutement. Recruter dans le pays, recruter à l’étranger, attirer les meilleurs talents possible pour nous donner les meilleures chances de maintenir ce niveau. »
Le sélectionneur des Espoirs géorgiens voit Bartishvili atteindre le plus haut niveau
Bartishvili a jusqu’ici disputé deux matches avec les Espoirs de la Géorgie et était pressenti pour être bientôt appelé en sélection A. Dans un entretien exclusif accordé à football.london, le sélectionneur des Espoirs Ramaz Svanadze a déclaré : « Je crois qu’il a toutes les chances et toutes les possibilités de vraiment montrer ce dont il est capable au plus haut niveau, car c’est exactement ce qu’il veut faire. Il veut jouer au plus haut niveau avec l’équipe première d’Arsenal.
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« Évidemment, beaucoup de joueurs le souhaitent, mais il a aussi le talent et les qualités mentales, la mentalité nécessaire pour y parvenir s’il continue sur cette voie. La haute intensité qui caractérise le football anglais, c’est quelque chose à quoi ils devront s’adapter. Ce sera son plus grand défi. »
Quelle est la suite pour Bartishvili ?
Bartishvili va désormais suivre plusieurs étapes de traitement et de rééducation en Géorgie. Iberia s’attend à le voir revenir avant la fin de la saison.
Si sa convalescence se déroule comme prévu, le milieu de terrain rejoindra ensuite le groupe d’Arteta cet été et tentera de disputer ses premières minutes sous le maillot d’Arsenal pendant la préparation.