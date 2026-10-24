Le Barça fait face à une concurrence grandissante dans la course à la signature du jeune défenseur néerlandais Rode Nijstad, joueur du Twente, après l'entrée de Manchester United dans les négociations, et alors que six autres clubs de Premier League s'intéressent à ce talent de 18 ans, ce qui menace de faire grimper le coût d'un transfert que le club catalan avait tenté de boucler l'été dernier.

Selon le journal « Sport », Manchester United a reçu des rapports positifs concernant les qualités de Nijstad, très apprécié des recruteurs du club anglais, tandis que la liste des prétendants à ses services comprend Manchester City, Aston Villa, Newcastle, Brentford, Everton et Sunderland.

Le Barça avait déjà fait un mouvement pour recruter le défenseur néerlandais, présentant une offre d'une valeur d'environ 8 millions d'euros, mais le Twente a refusé de se séparer de son joueur, qu'il considère comme l'un des éléments prometteurs susceptibles de faire partie de l'avenir de l'équipe, et ne ressent aucune nécessité de précipiter sa vente.

Nijstad mesure 1,95 mètre et se distingue par l'utilisation de son pied gauche, en plus de sa capacité à construire le jeu depuis l'arrière et de sa puissance physique, des caractéristiques qui en font une option attrayante pour la direction sportive du Barça, qui cherche à renforcer sa ligne défensive avec de jeunes éléments disposant d'un potentiel de développement sur le long terme.

L'intérêt du Barça pour le défenseur néerlandais n'est pas nouveau, puisque les derniers mois ont déjà été le théâtre de contacts entre les deux parties, et Nijstad a lui-même évoqué publiquement l'intérêt du club catalan, qualifiant le Barça de l'un des plus grands clubs du monde, laissant entendre qu'il accueillerait favorablement un transfert dans ses rangs.

Mais l'entrée de Manchester United et l'intérêt des autres clubs anglais placent le Barça devant un nouveau défi, d'autant que le contrat du joueur avec le Twente court jusqu'en juin 2029, ce qui confère au club néerlandais une position de négociation solide et réduit les pressions qui pourraient le pousser à accepter rapidement sa vente.