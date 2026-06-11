Gilberto Mora a inscrit son nom dans les annales lors du match d’ouverture de la Coupe du monde entre le Mexique et l’Afrique du Sud (2-0). Le milieu offensif, entré en jeu après la mi-temps, est devenu le plus jeune Mexicain de l’histoire à disputer une Coupe du monde.

Mora (17 ans, 7 mois et 28 jours) est considéré depuis plusieurs années comme l’un des plus grands talents mexicains. Ce droitier évolue au Club Tijuana, où il a récemment prolongé son contrat jusqu’en milieu d’année 2029.

Il semble toutefois peu probable qu’il y reste jusqu’au bout de son contrat. Depuis plusieurs années, on évoque un transfert en Europe et, plus tôt dans la journée, le journal italien Tuttosport a fait état de l’intérêt de Feyenoord.

Mais les Rotterdamois ne sont pas les seuls à convoiter le « Pedri mexicain », comme le surnomment les médias de son pays.

Outre Feyenoord, le FC Barcelone, Manchester United, le Sporting Portugal et Naples suivraient également le joueur, dont Transfermarkt estime la valeur à dix millions d’euros.

En entrant en jeu à la 66^e minute, il est devenu le plus jeune Mexicain de l’histoire en phase finale, un record précédemment détenu depuis 1930 par Manuel Rosas, qui comptait 18 ans et 88 jours lors de sa première apparition sur la plus grande scène mondiale.

Il pointe toutefois à la sixième place du classement des plus jeunes joueurs de l’histoire de la Coupe du monde. Norman Whiteside conserve le record : 17 ans, 1 mois et 10 jours lors de son entrée en jeu avec l’Irlande du Nord en 1982.

Derrière lui se rangent Samuel Eto’o (Cameroun), Femi Opabunmi (Nigeria), Salomon Olembé (Cameroun) et Pelé (Brésil). Ce dernier n’avait que cinq jours de moins que Mora lorsqu’il a fait ses débuts en Coupe du monde en 1958. Pelé a immédiatement conduit le Brésil vers le premier de ses cinq titres mondiaux.







