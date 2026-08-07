Joeri Heerkens a de nouveau commis une erreur coûteuse vendredi soir. Le gardien de 20 ans de l’Ajax, recruté au Sparta Prague pour un montant pouvant atteindre 3,5 millions d’euros, s’est ostensiblement troué avec Jong Ajax contre le FC Dordrecht, seulement six jours après avoir déjà commis une énorme bourde contre le FC Volendam avec l’équipe première.

Heerkens débutait vendredi soir dans les buts de Jong Ajax, qui lance sa nouvelle saison en Keuken Kampioen Divisie par un déplacement sur la pelouse du FC Dordrecht. Le jeune gardien avait ainsi de nouveau l’occasion d’emmagasiner du temps de jeu.

Le match avait pourtant commencé de la meilleure des manières pour Jong Ajax. Pharell Nash a donné l’avantage aux jeunes pousses amstellodamoises dès la cinquième minute.

Mais Jong Ajax n’a pas profité longtemps de cet avantage. Deux minutes plus tard, Martin Vetkal a frappé en direction du premier poteau et Heerkens s’est complètement manqué sur une tentative pourtant facile à arrêter.

Le ballon a fini dans le but en passant par le gardien de l’Ajax, permettant au FC Dordrecht de revenir rapidement à hauteur. Pour Heerkens, cela représente un nouveau moment douloureux dans une période où les erreurs s’accumulent.

Le week-end dernier déjà, le gardien s’était en effet clairement troué. Lors du match amical de l’équipe première contre le FC Volendam, Heerkens était entré à la pause après que Paul Reverson eut gardé les cages en première période.

À dix minutes de la fin, Heerkens s’est alors troué sur une passe en retrait de Youri Baas. Le ballon a finalement franchi la ligne via le gardien, empêchant ainsi l’Ajax de préserver sa cage inviolée.

Cette erreur n’avait alors eu aucune conséquence sur le résultat, puisque l’Ajax avait remporté la rencontre à Volendam sur le score de 1-3. Pour Heerkens, cette nouvelle bévue contre Dordrecht est toutefois d’autant plus douloureuse qu’il commet ainsi une deuxième grosse erreur en l’espace de six jours.







