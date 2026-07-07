La recrue à plusieurs millions de Feyenoord se voit soudainement exclue du premier entraînement

Selon FR12, Stéphano Carrillo a été rétrogradé chez les moins de 21 ans du Feyenoord. L’attaquant mexicain, recruté 2,5 millions d’euros, semble avoir épuisé ses chances avec l’équipe première.

Recruté lors du mercato d’hiver 2024/2025 en provenance de Santos Laguna, le Mexicain n’a jamais réussi à s’imposer.

L’attaquant n’a toutefois pas réussi à s’imposer immédiatement au Feyenoord, ce qui a conduit le club à le prêter au FC Dordrecht.

À Dordrecht, l’entraîneur Dirk Kuijt lui a offert de nombreuses occasions de s’exprimer. Carrillo a disputé pas moins de 34 matchs avec l’équipe première du club la saison dernière, mais l’attaquant n’a trouvé le chemin des filets qu’à quatre reprises.

Son prêt terminé, il ne réintègre pas le groupe pro et est renvoyé chez les U21. À vingt ans, son aventure rotterdamoise semble déjà derrière lui.

Sous contrat avec le club de Rotterdam jusqu’en milieu d’année 2029, sa valeur marchande est estimée à 700 000 euros par Transfermarkt.



