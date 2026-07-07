Selon FR12, Stéphano Carrillo a été rétrogradé chez les moins de 21 ans du Feyenoord. L’attaquant mexicain, recruté 2,5 millions d’euros, semble avoir épuisé ses chances avec l’équipe première.

Recruté lors du mercato d’hiver 2024/2025 en provenance de Santos Laguna, le Mexicain n’a jamais réussi à s’imposer.

L’attaquant n’a toutefois pas réussi à s’imposer immédiatement au Feyenoord, ce qui a conduit le club à le prêter au FC Dordrecht.

À Dordrecht, l’entraîneur Dirk Kuijt lui a offert de nombreuses occasions de s’exprimer : il a disputé pas moins de 34 matchs avec l’équipe première la saison dernière, mais n’a trouvé le chemin des filets qu’à quatre reprises.

Son prêt terminé, il ne réintègre pas le groupe pro mais est rétrogradé chez les U21. À seulement vingt ans, son passage à Rotterdam semble déjà derrière lui.

Il est toujours sous contrat avec le club jusqu’en milieu d’année 2029 et Transfermarkt estime sa valeur à 700 000 euros.

Cette décision surprend d’autant plus que, samedi dernier, l’attaquant de 18 ans Izu Onunta a même été inclus dans le groupe professionnel pour la victoire 6-0 contre le FC Dordrecht.



