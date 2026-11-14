La reconnaissance de la FIFA tranche le débat : Salah a-t-il battu le record historique de Hossam Hassan ?

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La Fédération internationale de football, la FIFA, a tranché la polémique née autour de la réalité du record battu par Mohamed Salah, capitaine de l'équipe d'Égypte, celui du légendaire Hossam Hassan en tant que meilleur buteur de l'histoire de l'Égypte, après son doublé dans les filets du Malawi.

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Salah a suscité une vive polémique au cours des dernières heures, après avoir inscrit un doublé lors de la large victoire de la sélection égyptienne face au Malawi sur le score de 5-0, hier soir vendredi, au stade du Caire, dans le cadre de la troisième journée du groupe 2 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Le ballon sourit enfin à Salah après une soirée difficile

La star de Trabzonspor a souffert de la malchance devant les cages du Malawi pendant 84 minutes depuis le coup d'envoi, après avoir tenté sa chance à plusieurs reprises, mais la défense et le gardien de l'équipe visiteuse sont parvenus à écarter le danger.

Mais le ballon a souri à Salah dans les dernières minutes, lorsqu'il est parvenu à inscrire le quatrième but de la sélection égyptienne à six minutes de la fin du temps réglementaire, d'une tête profitant d'un centre parfaitement travaillé envoyé par le remplaçant Ibrahim Adel.

Dans le temps additionnel, le jeune attaquant Hamza Abdelkarim a obtenu un penalty après avoir été fauché par le gardien, et c'est Salah qui s'est chargé de le transformer, le convertissant en cinquième but d'une « panenka ».

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Un doublé qui met fin à la disette de Salah

Avec ce doublé, Salah a mis fin à sa disette de buts avec la sélection égyptienne, qui durait depuis quatre matches, c'est-à-dire depuis le but inscrit face à la Nouvelle-Zélande lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

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Le capitaine de l'Égypte était resté muet face à l'Iran, l'Australie et l'Argentine lors du Mondial, puis face à l'Angola en ouverture des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations.

En revanche, Salah n'avait pas participé à la large victoire face au Soudan du Sud sur le score de 5-0 lors de la deuxième journée des éliminatoires.

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La célébration de Salah relance la polémique

Après son doublé face au Malawi, la polémique a resurgi au sujet du nombre réel de buts internationaux de Mohamed Salah, d'autant plus avec la possibilité qu'il batte le record de Hossam Hassan, l'ancien sélectionneur limogé la semaine dernière, qui avait inscrit 69 buts sous le maillot de la sélection égyptienne entre 1985 et 2006.

Salah a reçu les félicitations de ses coéquipiers au coup de sifflet final, une scène qui a laissé penser à tous que les joueurs de la sélection célébraient le dépassement par leur capitaine du record de Hossam Hassan, dont le nom a été associé ces derniers temps à des spéculations sur l'existence d'un différend avec Salah, au milieu de rapports indiquant que ce différend figurait parmi les raisons de l'éviction du sélectionneur de son poste.

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L'affaire ne s'est pas arrêtée à la célébration des joueurs, puisque Salah a publié sa photo sur les réseaux sociaux, tenant une feuille sur laquelle était inscrit le chiffre « 70 », en référence évidente à sa conviction d'être devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection égyptienne.

Des sources statistiques créditent Salah de 70 buts

Après le match, certaines des principales sources statistiques, parmi lesquelles le réseau français « Stats du foot », ont confirmé que Salah avait déjà atteint les 70 buts internationaux, et qu'il avait donc réussi à battre le record de Hossam Hassan.

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Mais d'autres sources statistiques, notamment le réseau « Transfermarkt », ont indiqué que le total de Salah ne s'élève qu'à 68 buts.

Le match contre le Swaziland à l'origine de la polémique

L'origine de cette polémique remonte à l'année 2013, au début du parcours international de Salah, lorsqu'il avait inscrit un doublé lors de la large victoire de la sélection égyptienne face au Swaziland sur le score de 10-0 en match amical.

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La question s'était alors posée de savoir si la Fédération internationale de football « FIFA » avait intégré ce match à son calendrier international, d'autant que l'ancien sélectionneur Bob Bradley avait effectué 10 changements au cours de la rencontre, un nombre qui dépasse la limite autorisée dans les matches internationaux homologués.

Le match n'a pas figuré dans la liste des matches de la sélection égyptienne publiée sur le site officiel de la « FIFA », ce qui a renforcé la probabilité qu'il ne soit pas comptabilisé, et donc que le doublé de Salah soit exclu de son total international.

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Un rapport de la « FIFA » accroît le flou

Mais la « FIFA » elle-même a attisé la polémique autour du bilan international de Salah, après que son site officiel a publié un rapport sur les plus beaux buts du capitaine de la sélection égyptienne, à la suite de son dernier but inscrit face à la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde.

Le rapport révélait à l'époque que Salah avait atteint 68 buts internationaux, un chiffre sur lequel se sont appuyées certaines sources pour affirmer que le joueur avait atteint les 70 buts après son doublé face au Malawi, et donc dépassé le record de Hossam Hassan, établi à 69 buts.

Fifa.com

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La « FIFA » fait marche arrière et corrige le chiffre

Avec l'intensification de la polémique au cours des dernières heures, la « FIFA » est revenue corriger ce qui figurait dans le rapport publié après le match contre la Nouvelle-Zélande, reconnaissant une erreur dans le bilan.

Le site officiel de la Fédération internationale a modifié le nombre de buts de Salah dans le rapport, passant de 68 à 66 buts, ce qui signifie que le total global du joueur après son doublé face au Malawi s'élève désormais à 68 buts, et non 70.

Fifa.com

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Ainsi, la « FIFA » a tranché la polémique en faveur du maintien du record de Hossam Hassan comme meilleur buteur de l'histoire de la sélection égyptienne, après avoir confirmé que Salah n'avait pas encore battu le record.

Salah face à une nouvelle occasion de battre le record de Hossam Hassan

Malgré cela, Salah n'aura pas à attendre longtemps pour égaler ou battre le record de Hossam Hassan, puisque la sélection égyptienne affrontera de nouveau le Malawi mardi prochain, à l'extérieur, dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires.

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Salah n'a besoin que d'un seul but pour égaler le record de Hossam Hassan, établi à 69 buts, tandis qu'il deviendrait le meilleur buteur de l'histoire de la sélection égyptienne à lui seul s'il en inscrit deux.

Battre le record, s'il venait à le faire, revêtirait une symbolique particulière au vu de la crise qui a opposé le capitaine de la sélection à l'ancien sélectionneur, limogé malgré l'exploit de la qualification pour la Coupe du monde 2026, au milieu de spéculations sur l'intervention de Salah dans la décision de son éviction.

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Comment le différend entre Salah et Hossam Hassan a-t-il commencé ?

Hossam Hassan avait remplacé Salah après 60 minutes de jeu lors du match contre l'Angola en ouverture des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, une décision qui avait provoqué la colère de la star de Trabzonspor.

Par la suite, des rapports médiatiques ont fait état d'insultes adressées par le sélectionneur aux joueurs de la sélection dans le vestiaire à la mi-temps, ce qui a accentué la colère du capitaine de l'Égypte.

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À la suite de cela, Salah a quitté le rassemblement de la sélection égyptienne et n'a pas voyagé avec l'équipe pour disputer le match suivant face au Soudan du Sud, une démarche qui a renforcé les rumeurs circulant au sujet d'un différend entre les deux parties.

Des tentatives pour désamorcer la crise avant le limogeage de Hossam Hassan

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Dans une tentative d'apaiser les tensions entre Salah et Hossam Hassan, Hani Abou Rida, président de la Fédération égyptienne de football, s'est rendu en Turquie.

Mais le sélectionneur a refusé de faire le déplacement, avant que la crise ne s'aggrave par la suite et ne se termine par son éviction de son poste.