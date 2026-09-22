« Aujourd’hui, il n’y a eu qu’une seule équipe qui a essayé de jouer au football », a déclaré un Fabian Hürzeler visiblement remonté début mars, lors de la conférence de presse qui a suivi le match de son équipe contre Arsenal. L’analyse de l’entraîneur de Brighton & Hove Albion n’avait rien d’erroné. Car face aux Gunners, les Seagulls ont été l’équipe nettement supérieure et dominante pendant presque toute la rencontre.

Ils ne se sont simplement pas récompensés par un but, si bien qu’au final, le tableau d’affichage indiquait une défaite 0-1. Dans quasiment toutes les statistiques importantes, Brighton a pris le dessus sur les Londoniens. Mais l’équipe de Hürzeler n’a pas su convertir ses nombreuses occasions en concret. Une action individuelle de la star d’Arsenal Bukayo Saka, favorisée par une énorme erreur du gardien de Brighton Bart Verbruggen, a finalement fait la différence et a suffi aux Gunners pour s’imposer de justesse.

Mais Hürzeler ne voulait absolument pas s’en tenir à une analyse de match sobre après le coup de sifflet final. Dans des termes clairs, il a attaqué la manière dont l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta conçoit le football et fait jouer son effectif de stars londonien. Il a souligné à quel point cela allait à l’encontre de l’image d’un leader de Premier League, sur le papier largement supérieur.

« Je ne serai jamais un entraîneur qui essaiera de gagner de cette manière. S’ils sont champions, personne ne demandera comment ils l’ont fait. On sent vraiment qu’ils font tout pour gagner », a déclaré l’Allemand, avant d’ajouter à l’attention des journalistes présents, sur un ton interrogateur : « Si je demandais à tout le monde dans cette salle : “Avez-vous vraiment aimé ce match de football ?”, peut-être qu’une personne lèverait la main parce qu’elle est une immense supportrice d’Arsenal. Mais sinon, certainement personne. »

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Brighton et Hürzeler démolissent Arsenal

Le type de football que Hürzeler souhaitait lui-même faire pratiquer se devinait déjà à l’époque par séquences. À l’été 2024, le technicien de 33 ans avait pris les rênes des Seagulls et avait immédiatement reçu de la direction du club un contrat longue durée de cinq ans, en sachant bien qu’il faudrait un certain temps avant que sa patte ne s’installe durablement dans le jeu sur le terrain. Depuis, il est toutefois impossible de nier le développement constant de Brighton sous la direction de l’Allemand.

Alors qu’au début du mandat de Hürzeler, l’arrière-garde se révélait encore être un talon d’Achille évident et que l’équipe encaissait revers sur revers face à des adversaires supérieurs dans le jeu, l’entraîneur a de mieux en mieux réussi, au fil du temps, à trouver un équilibre fonctionnel entre attaque et défense.

Et le week-end dernier, c’est justement Arsenal qui en a fait l’expérience directe de façon presque irréprochable sur le terrain. Brighton a balayé 3-0 le leader jusque-là invaincu au Falmer Stadium, avec une performance d’une maîtrise à la fois technique et surtout tactique de la part de l’équipe de Hürzeler.

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Brighton applique parfaitement le plan de Fabian Hürzeler

Dès la première minute, les Seagulls ont mis les Londoniens sous pression avec un pressing d’une agressivité maximale, empêchant ainsi les Gunners de déployer à quelque moment que ce soit leur jeu fondé sur la possession et le contrôle. La ligne offensive de Brighton est parfois allée presser les défenseurs d’Arsenal jusque dans leurs seize mètres. Les lignes de passe simples ont été coupées avec une grande intelligence, les porteurs du ballon ont été attaqués agressivement en supériorité numérique, puis, lorsqu’il ne restait plus aux Gunners que le long ballon vers l’avant comme solution, le ballon a été rapidement récupéré grâce à un positionnement malin.

À lui seul, le gardien d’Arsenal David Raya a raté trois de ses sept passes lors des 15 premières minutes, parce que Brighton a d’un côté exercé une pression active et répétée sur l’Espagnol et, de l’autre, a créé une supériorité numérique dans l’axe, si bien qu’il ne lui restait souvent qu’une passe latérale vers les latéraux eux aussi verrouillés, Jurrien Timber et Riccardo Calafiori, ou un ballon non maîtrisé en direction du rond central.

Conséquence : neuf récupérations dans le dernier tiers, soit le plus haut total concédé par Arsenal à un adversaire depuis Liverpool en décembre 2023 (également neuf). Plus largement, Brighton en est déjà à 35 récupérations dans le dernier tiers dans la compétition en cours, soit huit de plus qu’Everton, deuxième de toute la Premier League dans cette statistique.

Hürzeler couvre son équipe d’éloges

« Ce qui a été décisif, c’est que chaque joueur, quand il allait au duel, avait toujours le sentiment qu’un de ses coéquipiers se trouvait derrière lui », a estimé Hürzeler, qui a couvert son équipe d’éloges pour l’exécution sans faute de son concept tactique. « Si un joueur était débordé, le suivant (coéquipier) était là. La question est la suivante : peut-on compter les uns sur les autres sur le terrain ? Se fait-on confiance mutuellement ? Chacun connaît-il son rôle sur les coups de pied arrêtés ? Es-tu toujours éveillé et totalement présent dans chaque situation et à chaque moment du match ? »

Après cette victoire contre Arsenal, Brighton possède désormais la meilleure attaque du championnat. Après cinq matches, les Seagulls en sont déjà à 16 buts : dans l’histoire de la Premier League, seul Manchester City a fait mieux lors des cinq premières journées, avec 19 réalisations en 2022-2023.

En outre, l’approche de l’entraîneur de Brighton a aussi des effets positifs sur le plan défensif. En huit matches officiels cette saison, Brighton a déjà signé un cinquième clean sheet. Lors de l’exercice précédent, il avait fallu deux fois plus de tentatives pour atteindre la barre des cinq matches sans encaisser. « Le plus important, c’est de ne pas prendre de but derrière », a déclaré Hürzeler.

Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, a lui aussi rendu hommage à cet état de fait. « Dès la première touche » , l’Espagnol a pris conscience de l’extrême pressing de Brighton. « Les erreurs techniques dans notre propre moitié de terrain ; nous n’avons respecté aucun des principes de jeu qu’il faut appliquer pour sortir de ce type de situations en un contre un. Nous étions constamment sur la défensive », a déclaré Arteta.

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Quels joueurs brillent particulièrement sous Hürzeler ?

Au fil des dernières fenêtres de transfert, Hürzeler s’est peu à peu assemblé une équipe exactement adaptée à son cahier des charges. Avec Chema Andres, recruté à Stuttgart juste avant la clôture du mercato, le coach allemand a par exemple trouvé le profil idéal pour récupérer le plus rapidement possible les longs ballons dégagés depuis la défense adverse.

Avec son mètre quatre-vingt-dix-neuf et sa solidité dans les duels, l’Espagnol possède les qualités physiques requises. En plus de cela, il est assez rapide pour apporter la couverture nécessaire face aux contres si le piège du pressing placé plus haut ne se referme pas à temps. Lui aussi ancien joueur de Hambourg, Luka Vuskovic, recruté l’été dernier pour 55 millions d’euros en provenance de Tottenham Hotspur, est devenu en très peu de temps un titulaire indiscutable.

Autre élément important dans le système de Hürzeler, l’ancien international Pascal Groß, arrivé chez les Sud-Anglais dès l’hiver dernier après avoir été de plus en plus mis de côté au BVB. Sous les ordres de son compatriote, le joueur de 35 ans vit une sorte de deuxième jeunesse chez les Seagulls et mène très étonnamment le classement des meilleurs contributeurs de Premier League après cinq journées, devant des stars comme Erling Haaland, Florian Wirtz et consorts, avec trois buts et quatre passes décisives. Lors du succès 3-0 contre Arsenal, Groß a d’ailleurs ouvert le score (31e) avant de servir plus tard Chema sur le but du score final (57e).

« Je me sens très bien, très à l’aise. C’est un bon mélange entre la forme physique, l’expérience et le travail avec Fabian Hürzeler, un entraîneur qui m’utilise de manière à mettre mes qualités en valeur », a expliqué Groß dans un entretien accordé à kicker, en évoquant les raisons de sa forme étincelante actuelle. L’équipe parvient en ce moment presque parfaitement à mettre en pratique ce que demande Hürzeler. « Certains buts sont venus grâce à notre pressing et aux récupérations hautes qui en ont découlé. Dans l’ensemble, nous nous créons beaucoup d’occasions », a déclaré le milieu de terrain.

Groß profite surtout du fait qu’il jouit de davantage de liberté dans le jeu vers l’avant et qu’il peut interpréter son rôle de manière plus offensive. « Il est comme le bon vin. Plus il vieillit, meilleur il devient », a salué Hürzeler. Groß fait « des choses qu’on ne peut pas mesurer sur le terrain avec lui, mais que nous voyons tous les jours à l’entraînement. Il a la capacité de créer une cohésion sociale entre tous nos joueurs. Nous avons tellement de nationalités et de nations différentes, et il a le sens de toutes ces dynamiques ».

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Mikel Arteta tend la main à Fabian Hürzeler pour une réconciliation

Notamment parce que tout roule en ce moment à Brighton, désormais troisième du classement après sa troisième victoire, Hürzeler a cette fois renoncé à un discours enflammé. Contrairement à leur affrontement d’il y a un peu moins de six mois, il avait peu de reproches à adresser à l’adversaire. Après tout, Arsenal avait parfaitement servi le plan de match de l’Allemand et n’a quasiment trouvé aucune solution contre le pressing constant de Brighton pendant 90 minutes.

Et c’est donc Arteta qui s’est présenté devant la presse après la rencontre pour enterrer une bonne fois pour toutes le « différend » entre les deux entraîneurs. Contrairement à leur dernier affrontement, lorsqu’il avait balayé les propos de Hürzeler avec des commentaires sarcastiques et les avait un peu tournés en ridicule, l’Espagnol n’avait samedi que de l’estime et des louanges pour son homologue.

« Je suis ici pour donner mon avis, défendre mon club et tirer le meilleur de mes joueurs. Ce qu’il y a eu est réglé. C’est du passé. J’ai un immense respect pour Fabian et pour ce qu’il a accompli. Ce que Brighton réalise comme club sous sa direction est tout simplement remarquable », s’est enthousiasmé Arteta.