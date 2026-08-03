La Fédération internationale de football (FIFA) traverse une période de turbulences sans précédent depuis la fin de la Coupe du monde 2026. Cela s'est clairement manifesté par l'échec du lancement de l'ambitieuse société commerciale sur laquelle le président de la fédération, Gianni Infantino, misait pour générer d'énormes revenus financiers, ce qui a poussé un certain nombre d'employés de l'organisation à réclamer publiquement un changement à la tête de l'instance internationale.

La chaîne française RMC Sport a révélé, dans une enquête publiée ce lundi, des témoignages exclusifs de plusieurs employés de la FIFA, qui ont demandé à préserver leur anonymat pour conserver leur emploi. Ils ont exprimé leur profonde inquiétude face à la situation actuelle que traverse la plus grande instance sportive au monde, dans le contexte des retombées de l'échec du projet commercial récemment dévoilé par le journal britannique The Times.

La réalité de la crise

Les employés de l'organisation, salariés à contrat fixe comme indépendants, suivent cette situation critique avec une vive inquiétude, d'autant plus qu'ils ont été les héros de l'ombre ayant garanti l'organisation de la Coupe du monde 2026 à la date prévue avec un grand succès, malgré les énormes défis logistiques auxquels s'est heurté le tournoi, disputé dans trois pays (les États-Unis, le Mexique et le Canada) pour la première fois de l'histoire du Mondial.

Ces employés se sont en effet déployés aux quatre coins du monde pour couvrir les diverses activités de l'organisation, ainsi que ses bureaux répartis sur de nombreux continents, et ont suivi avec une profonde inquiétude ce que le journal britannique The Times a révélé au sujet du projet commercial proposé par la FIFA, ainsi que le vif tumulte médiatique et politique qui s'en est suivi aux niveaux national et international.

L'ampleur de la crise interne

La chaîne française RMC Sport a recueilli des témoignages exclusifs auprès d'un grand nombre d'employés, à condition de préserver leur anonymat afin de protéger leur emploi et leur avenir professionnel, pour sonder l'opinion générale au sein de la plus grande instance sportive au monde, dans une tentative de comprendre l'ampleur de la véritable crise qui secoue l'instance internationale.

Ces témoignages ont révélé un profond mécontentement au sein des employés à l'égard de la direction d'Infantino, en particulier après l'échec du projet commercial censé générer d'énormes revenus financiers pour l'instance internationale, mais qui s'est transformé en un scandale administratif et financier ayant suscité de vives critiques de la part des confédérations continentales et des fédérations nationales.

Des revendications publiques d'un changement de direction

Dans un développement notable, certains employés ont commencé à réclamer publiquement un changement à la tête de l'instance internationale, estimant qu'Infantino a perdu le sens d'une gestion avisée et qu'il prend désormais des décisions unilatérales sans consulter les parties concernées au sein de l'organisation, ce qui a conduit à une série d'échecs successifs.

Un haut responsable de la FIFA a affirmé que « la situation actuelle ne peut pas perdurer de cette manière. L'organisation traverse une véritable crise de confiance, et les employés qui ont sacrifié leur temps et leurs efforts pour la réussite de la Coupe du monde ressentent une profonde frustration face à la manière dont les choses sont actuellement gérées ».

L'échec du projet commercial fait éclater la crise

Ce trouble interne survient à la suite de l'échec du lancement de la société commerciale à laquelle aspirait Infantino pour générer d'énormes revenus financiers en exploitant la marque de la FIFA dans divers projets commerciaux, mais le projet s'est heurté à une vive opposition des confédérations continentales et des fédérations nationales, ce qui a conduit à sa suspension provisoire.