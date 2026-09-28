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Cristiano RonaldoIMAGO
Sam Vreeswijk
Traduit par

La réaction surprenante de Cristiano Ronaldo après la victoire du Portugal devient virale

Norvège vs Portugal
Norvège
Portugal
UEFA Nations League A
C. Ronaldo

Cristiano Ronaldo a provoqué la polémique dimanche soir après le duel de Ligue des nations entre la Norvège et le Portugal. Malgré la victoire 1-2 de son pays, Ronaldo a rejoint directement le vestiaire après le coup de sifflet final, comme on peut le voir sur des images.

Le Portugal a ouvert le score à la dix-septième minute par l’intermédiaire de João Felix. Peu après la pause, Erling Braut Haaland a inscrit le 1-1, mais trois minutes plus tard, Gonçalo Ramos a redonné l’avantage aux siens pour porter le score à 1-2. Ce sera aussi le score final.

Fait marquant, Ronaldo a débuté sur le banc et n’est finalement pas entré en jeu. Cela s’est produit pour la première fois depuis l’Euro 2008 lors d’un match officiel du Portugal.

Et Ronaldo ne semblait pas en être satisfait. Sur des images qui circulent sur internet, on voit la superstar sembler se diriger avec irritation vers le tunnel des joueurs juste après le coup de sifflet final. Lorsque ses coéquipiers ont remercié les supporters portugais ayant fait le déplacement, Ronaldo était également absent.

Après le match, le sélectionneur Jorge Jesus a reconnu qu’il n’avait pas remarqué à ce moment-là le départ prématuré de son capitaine. L’entraîneur a confirmé qu’il avait l’intention d’avoir un entretien personnel avec Ronaldo au sujet de ses responsabilités en tant que capitaine.

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Selon Jesus, le déroulement du match ne justifiait pas de faire entrer un attaquant au profil spécifique de Ronaldo. Le sélectionneur a de nouveau souligné que le fait que la superstar d’Al-Nassr ait dû rester sur le banc contre la Norvège ne signifiait pas que son rôle avait diminué.

À propos du fait de ne pas avoir remercié les supporters, Jesus a déclaré : « Seul lui peut répondre à cela. Le fait est qu’il n’a pas joué aujourd’hui. Cela ne signifie pas que je ne compte pas sur lui. Je lui ai dit que je le ferais entrer, mais je n’ai pas pensé que c’était ce dont le match avait besoin. »

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