Le club saoudien Al-Ahli vise un nouveau titre aux dépens de son rival historique Al-Nassr.

Au cours des deux dernières saisons, le club a déjà conquis trois trophées : la Supercoupe d’Arabie saoudite et deux éditions de la Ligue des champions de l’Asie, la plus récente remportée en avril aux dépens du club japonais Machida Zelvia.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, le club songerait désormais à la Supercoupe d’Asie.

Le club saoudien a officiellement sollicité la Confédération asiatique pour disputer cette rencontre face à Gamba Osaka, vainqueur de la Ligue des champions de l’AFF aux dépens d’Al-Nassr.

L’instance continentale a toutefois répondu oralement par la négative, invoquant l’absence actuelle d’un budget dédié à l’organisation de cette rencontre.

Ce n’est pas la première fois que le projet resurgit : l’instance continentale avait déjà envisagé de réactiver la compétition après le sacre de l’Ahlì la saison passée.

Lancée en 1995 puis suspendue après l’édition 2002, la Supercoupe d’Asie a vu Al-Hilal et les Sud-Coréens de Suwon Samsung Bluewings remporter chacun deux titres.