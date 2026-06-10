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La réaction n’a pas tardé… Al-Ahly vise un nouveau trophée aux dépens d’Al-Nasr

Al Ahli
Al Nasr FC
Saudi Pro League
AFC Champions League Two
AFC Champions League Elite
Arabie saoudite

« Al-Raqi » conserve son titre de champion de l’élite pour la deuxième saison consécutive.

Le club saoudien Al-Ahli vise un nouveau titre aux dépens de son rival historique Al-Nassr.

Au cours des deux dernières saisons, le club a déjà conquis trois trophées : la Supercoupe d’Arabie saoudite et deux éditions de la Ligue des champions de l’Asie, la plus récente remportée en avril aux dépens du club japonais Machida Zelvia.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, le club songerait désormais à la Supercoupe d’Asie.

Le club saoudien a officiellement sollicité la Confédération asiatique pour disputer cette rencontre face à Gamba Osaka, vainqueur de la Ligue des champions de l’AFF aux dépens d’Al-Nassr.

L’instance continentale a toutefois répondu oralement par la négative, invoquant l’absence actuelle d’un budget dédié à l’organisation de cette rencontre.

Ce n’est pas la première fois que le projet resurgit : l’instance continentale avait déjà envisagé de réactiver la compétition après le sacre de l’Ahlì la saison passée.

Lancée en 1995 puis suspendue après l’édition 2002, la Supercoupe d’Asie a vu Al-Hilal et les Sud-Coréens de Suwon Samsung Bluewings remporter chacun deux titres.

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