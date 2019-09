La réaction Jürgen Klopp après la première défaite de Liverpool cette saison

Le manager des Reds n'a pas cherché d'excuses après le premier revers de Liverpool cette saison, sur la pelouse de Naples (2-0).

Après un début de saison parfait en , Liverpool s'est incliné dès son entrée en lice en Ligue des champions, sur la pelouse de Naples (2-0).

Il faut dire que les Reds, tenants du titre, avaient fort à faire au San Paolo, dans une arène où ils s'étaient inclinés, déjà, la saison passée, ce qui ne les avait pas empêché d'aller au bout... Jürgen Klopp ne s'est pas caché après cette contre-performance. Le manager du club de la Mersey a surtout regretté le manque d'efficacité assez inhabituel de ses hommes.

"On aurait dû faire mal car il y avait des opportunités pour nous", a regretté l'Allemand dans des propos accordés à BT Sport. "C'était un match ouvert avec beaucoup de contre-attaques, mais nous n'avons pas fini nos actions et c'est un problème".



"En seconde période, c’était un match sauvage ! Ils couraient et nous courions", a continué Klopp avec sa verge habituelle, avant de pointer du doigt le penalty décisif accordé au Napoli. "Je ne pense pas qu'il y ait penalty. Que puis-je dire ? Pour moi, c'est clair et évident, il n'y a pas penalty. Il saute avant tout contact, nous ne pouvons rien y changer..."



"Nous avons joué un bon football mais nous n'avons pas été bon à la finition. Nous avons contrôlé à certains moments mais nous n'avons pas eu assez d'occasions. Nous avons pris des décisions qui n'étaient pas bonnes et devons accepter le résultat. C'est très souvent la dernière passe qui a n'a pas été juste".