La réaction de Messi a été choquante : une humiliation retentissante pour l'Argentin depuis les tribunes du Bernabéu !

Edu García, directeur de la radio espagnole « Radio Estadio », a dévoilé une anecdote amusante le liant à l'Argentin Lionel Messi, capitaine de l'Inter Miami, lors de leur échange au sujet des chants lancés par les supporters du Real Madrid contre lui au stade Santiago-Bernabéu, revenant sur les coulisses de la carrière de la star couronnée du prix Princesse des Asturies des sports.

Le directeur de la radio a célébré, au cours de son émission « Plus d'un », la carrière footballistique de Messi et ses accomplissements historiques, aux côtés de ses œuvres caritatives et de sa relation avec les médias, en parallèle de sa récompense par ce prix en reconnaissance de ce qu'il a apporté au football sur le terrain comme en dehors.

Messi se remémore un souvenir du Bernabéu

Le directeur de la radio a raconté que, lors d'un des Clásicos entre le Real Madrid et le Barça au stade Santiago-Bernabéu, les employés de la radio ont été contraints de se dissimuler dans les tribunes, dans le contexte du différend qui avait éclaté à l'époque entre la Ligue espagnole de football, présidée par Javier Tebas, et les stations de radio au sujet de l'accès aux stades.

Pendant le match, le micro de l'un des commentateurs a capté un chant d'un supporter du Real Madrid contre Messi, que l'auteur a décrit comme l'une des insultes visant la star argentine, le supporter ayant crié le mot « hormone », en référence au traitement hormonal que Messi a suivi durant son enfance.

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Le directeur de la radio a ajouté qu'il avait rencontré Messi plus tard lors d'un salon à Barcelone, alors qu'il l'aidait à présenter sa nouvelle chaussure, et que le joueur argentin lui avait demandé la vérité sur ce qui se disait à son sujet dans la capitale espagnole.

Messi lui a dit : « Dis-moi la vérité, que disent-ils de moi à Madrid ? »

Le directeur de la radio a expliqué qu'il lui avait raconté l'épisode du chant lancé par un supporter du Real Madrid au Bernabéu, pour être surpris par la réaction de Messi, qui a éclaté de rire, dans une scène reflétant sa manière d'aborder la situation avec dérision plutôt qu'avec colère.

Un hommage mérité pour une carrière exceptionnelle

Le directeur de la radio a évoqué la carrière de Messi, riche en accomplissements, soulignant que son sacre en Coupe du monde avec l'Argentine a constitué une étape historique de son parcours, aux côtés de ses contributions caritatives qui se sont davantage affirmées au fil des années.

Il a également loué la personnalité de la star argentine, qui tend vers le calme et la discrétion, préférant s'exprimer à travers le football, ce qui a fait de ses apparitions médiatiques des moments suscitant un intérêt particulier.