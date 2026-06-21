L’Argentin Marcelo Bielsa, sélectionneur de l’Uruguay, a provoqué l’hilarité des journalistes lors de la conférence de presse d’avant-match face au Cap-Vert, tôt lundi matin, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Les Uruguayens ont partagé les points avec l’Arabie saoudite (1-1) lors de la première journée, tandis que les Cap-Verdiens ont créé la surprise en tenant en échec l’Espagne, l’un des grands favoris au titre mondial, sur le score de 0-0.

Marc Cucurella, arrière gauche de la Roja récemment transféré au Real Madrid, avait promis il y a quelques jours de se faire tatouer le visage de l’entraîneur Luis de la Fuente s’il remportait la Coupe du monde.

Interrogé lors de sa conférence de presse, le technicien uruguayen a immédiatement écarté l’idée que ses joueurs puissent imiter le défenseur espagnol.

« Cela n’arrivera pas », a-t-il tranché, déclenchant l’hilarité des journalistes présents.

L’Uruguay, double championne du monde 1930 et 1950, aborde donc ce rendez-vous avec autorité.

Rappelons que l’Uruguay affrontera l’Espagne samedi prochain, lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.