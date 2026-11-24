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Mardi, Achraf Hakimi envisageait encore toutes les issues possibles dans le long dossier de la Coupe d’Afrique des nations. Le défenseur du Paris Saint-Germain disait attendre sereinement, mais il a appris une mauvaise nouvelle quelques heures plus tard. Le TAS a annulé la décision précédente et désigné le Sénégal vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations.

Hakimi s’est exprimé mardi après-midi lors d’une conférence de presse du Paris Saint-Germain, avant le match de Ligue des champions contre l’AS Roma. La finale très controversée de la Coupe d’Afrique des nations entre le Maroc et le Sénégal a bien sûr été évoquée. Le TAS devait se prononcer plus tard dans la journée sur cette affaire qui traînait en longueur.

Le défenseur marocain ne semblait toutefois pas trop préoccupé par la décision à venir. « Pour moi, ce sera une journée tranquille. Je vais m’entraîner, rentrer chez moi, puis quelqu’un me communiquera la décision et j’irai dormir, en vue du match de demain », a expliqué Hakimi.

Le latéral droit de 28 ans s’est néanmoins exprimé sur le fond de cette finale controversée. Il a été clair au sujet de l’attitude du Sénégal, dont les joueurs ont temporairement quitté le terrain pendant le match. « Je pense que tout le monde a vu ce qui s’est passé sur le terrain. Chacun a son opinion et j’ai la mienne. Dans le football, on ne peut pas simplement quitter le terrain », a déclaré Hakimi.

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Le défenseur a également souligné sa fierté quant aux performances de son pays. Selon Hakimi, ses coéquipiers et lui ont bien représenté le Maroc. Il estimait aussi que les supporters devaient rester fiers, quelle que soit la décision finale du TAS.

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La décision tant attendue est tombée peu après. Le tribunal arbitral du sport a annulé la décision précédente de la Confédération africaine de football (CAF) et donné finalement raison au Sénégal. Le Maroc a ainsi perdu le titre de la Coupe d’Afrique des nations qui lui avait été attribué, et le Sénégal a de nouveau été déclaré champion.

Cette décision signifie que le résultat initial de la finale, disputée le 18 janvier 2026 à Rabat, est maintenu : 1-0 pour le Sénégal après prolongation. Le TAS a jugé à l’unanimité que l’arbitre était habilité à faire reprendre le match après que les joueurs sénégalais se sont temporairement rendus aux vestiaires.

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La finale avait été entachée par la sortie du terrain des joueurs sénégalais en signe de protestation après l’attribution d’un penalty au Maroc. Ils étaient revenus au bout d’environ quatorze minutes. Brahim Díaz avait ensuite manqué le penalty, avant que Pape Gueye n’inscrive le but de la victoire en prolongation. Le titre avait finalement été attribué au Maroc en mars, mais cette décision vient donc d’être annulée.

Pour Hakimi et ses compatriotes, c’est une grosse déception. En mars, l’attribution de la Coupe d’Afrique des nations avait été accueillie dans la joie. Mardi après-midi, Hakimi a finalement appris que le titre revenait désormais définitivement au Sénégal.